Audi RS3 aan de tand gevoeld op Nürburgring

Met de komst van een nieuwe generatie Audi A3 is het natuurlijk een kwestie van tijd eer er een RS3 opduikt. Al voordat de A3 onthuld werd, gaf die een teken van leven. Ook als RS3 Limousine, overigens. Nu er qua uiterlijk geen verrassingen meer te verbergen zijn bij de A3, laat de RS3 ook wat camouflage vallen. Nog altijd zijn de neus en achterkant goed ingepakt, maar de grote luchtinlaten en het dikkere bumperwerk springen desalniettemin behoorlijk in het oog. Ook de enorme schijfremmen en de twee ovale uitlaten laten duidelijk zien dat we hier met de sportieve topversie te maken hebben.

Audi houdt nog steeds onder de pet wat er op motorisch gebied mag worden verwacht. Of de 2,5-liter vijfcilinder turbo van de huidige generatie terugkeert, is dus nog niet zeker. Het is ons helaas niet helder of er een vijfcilinder-roffel te horen was bij het voorbijgaan van deze test-RS3. Voorlopig blijft dat dus nog even spannend. Reken er in ieder geval op dat de RS3 weer ruim 400 pk krijgt toebedeeld, ongeacht de motor. Daarmee moet de Mercedes-AMG A45 het leven zuur worden gemaakt.