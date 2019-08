Audi RS Q8 zonder camouflage in beeld

Met de presentatie van de Audi RS6 hebben sommigen vandaag ongetwijfeld genoeg Audi RS-nieuws te verwerken gekregen, maar we gaan toch nog even door. Dit is namelijk de RS Q8, maar dan zonder camouflage.

De RS Q8, ofwel de allersterkste versie van de Q8 en de eerste grote Audi-SUV met het RS-label, kwam tweemaal eerder voorbij. Toen droeg de auto nog camouflagemateriaal met zich mee, uiteraard geconcentreerd rond de ‘edele delen’ die ‘m van een reguliere Q8 onderscheiden. In dit geval is het anders.

Deze auto gaat weliswaar gehuld in een nogal opvallend kleurenschema (dat bij een deel van de RSQ8-kopers ongetwijfeld nog in de smaak valt ook), maar is verder compleet ‘naakt’. Daardoor zijn de bumpers en spatbordverbreders goed te zien. Om met die laatsten te beginnen: zo heftig als de RS6 is de Q8 aan de buitenkant zeker niet. Audi acht de standaard flanken kennelijk wel dik genoeg en lijkt het te houden bij de vervanging van de kunststof randen rond de wielkasten. De voorbumper is wel aanzienlijk agressiever dan bij de reguliere Q8 en wint het ook van de SQ8.

Aan de achterkant zien we een opvallende diffuser, al is ook dat element minder ‘in your face’ dan op de RS6. Inkepingen onder de achterlichten (nep) en ovaalvormige uitlaatpijpen maken het optische feest compleet.

Voor de aandrijving van de RSQ8 is uiteraard een V8 verantwoordelijk. Waar de achtpitter van de SQ8 op diesel loopt, beschikt de nieuwe top-Q8 over de biturbo-benzinebeul uit de technisch gerelateerde Lamborghini Urus. Of die ook in dit geval 650 pk levert, moet de toekomst uitwijzen.