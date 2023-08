Audi Q8 begint bijna aan volgend hoofdstuk

Audi schotelt binnenkort de gefacelifte Q8 voor en deelt nu alvast een teaserplaatje ervan. We hoeven geen wereldschokkende veranderingen te verwachten, al zit er mogelijk toch nog een opvallende wijziging in het vat die je op deze teaser niet ziet.

De Audi Q8 draait nu zo'n vijf jaar mee en volgens Audi is het bijna het perfecte moment om hem eens op te frissen. Op 5 september gaat het doek van de gefacelifte Audi Q8 en nu krijgen we alvast een schimmig plaatje ervan te zien. Daarop valt eigenlijk alleen de nieuw ingevulde verlichting op. Audi zegt dat ook de units aan de voorkant zijn gewijzigd. Dat lag allemaal in de lijn der verwachting, want in juli zagen we al een gecamoufleerd testexemplaar (een RS Q8) waarop diverse veranderingen te spotten waren en begin dit jaar dook de reguliere Q8 al op.

Audi spreekt nu nog van de 'nieuwe Q8' als het gaat om de facelift, maar wie weet ondergaat de top-SUV wel een naamswijziging. Audi gaat namelijk de even getallen hanteren voor zijn elektrische modellen en sinds de facelift van de E-Tron heet die elektrische SUV ook Q8 (met de toevoeging e-tron). De benzine-Q8 lijkt dus een geschikte kandidaat om de nieuwe naamgeving te introduceren, om verwarring met de elektrische Q8 e-tron te voorkomen. Dan plakt Audi er logischerwijs de Q9-badge op. Over een kleine twee weken weten we meer.