Audi Q8 vernieuwd: geen plug-in, wel ook weer met V8

Sinds de Audi E-tron is vernieuwd gaat het model als Q8 e-tron door het bestaan. Daarmee is het Q8-gamma tweeledig geworden. Er is namelijk ook een technisch totaal andere Audi Q8. Die SUV moet je zijn als het sportiever gelijnde alternatief van de Audi Q7 en het is die Audi Q8 die nu is gefacelift.

De Audi Q8 draait mee sinds 2018 en dat betekent dat de SUV-met-sterk-aflopende-daklijn inmiddels zo'n vijf jaar oud is. In autoland betekent een dergelijke leeftijd dat er een facelift op komst is en Audi is niet van plan van die traditie afstand te nemen. Vandaag maken we dan ook kennis met de gefacelifte Audi Q8.

De Audi Q8 krijgt een herzien front met daarin - en dat is voor de Q8 voor het eerst - HD Matrix ledkoplampen met instelbare lichtsignatuur voor de dagrijverlichting. De SUV krijgt vernieuwde bumpers en ook de grille is nieuw. Die is niet langer opgevuld met horizontale en verticale lamellen, maar kenmerkt zich bij de SQ8 TFSI en de versies met S Line-optiek door een soort opgeblazen honingraatpatroon. Het masker rond de grille is net als diverse andere exterieurdelen voortaan in het zwart of in zilvergrijs uitgevoerd. Ook het bumperwerk aan de achterzijde van de Q8's is aangescherpt. Meer nieuws aan de achterzijde vinden we bij de verlichting. Net als de koplampen hebben ook de OLED-achterlichten nu een instelbare lichtsignatuur. Audi brengt onder meer nieuwe kleuren, wielen en afwerkingsoptie naar de Q8.

De Audi Q8 komt beschikbaar in drie uiterlijke smaken. Zo bestaat de reguliere Q8 naast de versies met S Line-exterieurpakket én de SQ8. Net als de Q8 e-tron heeft ook de Audi Q8 nu de meer tweedimensionale Audi-ringen op z'n snuit en kont. Het beeldmerk is niet meer in chroomkleur, maar in wit en zwart uitgevoerd. Tegen bijbetaling zijn de ringen in het donkergrijs uit te voeren dat volgens Audi meer op glanzend zwart lijkt. Op de B-stijl is - net als bij de Q8 e-tron - voortaan de modelnaam en de naam van de aandrijflijn terug te vinden.

De Q8 komt op de Europese markt onder meer als mild-hybride 231 pk en 500 Nm sterke 45 TDI en als 286 pk en 600 Nm krachtige 50 TDI beschikbaar. Die hebben allebei een 3.0 zescilinder dieselmotor. Ook komt er een mild-hybride 340 pk sterke 55 TFSI - ook een zescilinder - én een sportieve SQ8 TFSI beschikbaar. Die laatste variant heeft een 4.0 V8 met cilinderuitschakeling die het tot 507 pk en 770 Nm schopt. Met dat vermogen sprint hij in 4,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 250 km/h. Opvallend: de Audi Q8 krijgt dus geen plug-in hybride aandrijflijn.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt, volgen later.