Audi RS e-tron GT heeft prijs

De elektrische Audi E-tron GT werd kort geleden al van Nederlandse prijskaartjes voorzien en vandaag is het de absolute topversie die een plekje op de prijslijst krijgt. De levering van de RS E-tron GT start in mei.

De Audi E-tron GT is de eerste 'lage' E-tron, een elektrische gran turismo die als basisversie met 476 en kortstondig 530 pk al een behoorlijk potente auto is. De heftige RS E-tron GT liet vervolgens niet lang op zich wachten. Dat eerste volledig elektrische RS-model van Audi is logischerwijs een stuk duurder dan de minimaal € 104.895 kostende reguliere E-tron GT, maar wel een klap goedkoper dan de RS6 Avant en RS7 Sportback.

De prijs van de Audi RS E-tron GT is vastgesteld op €146.295. Voor dat geld krijg je twee elektromotoren die 598 pk en 830 Nm leveren, maar dankzij een boostfunctie tijdelijk in staat zijn om maar liefst 646 elektrisch opgewekte pk's over de wielen te verdelen. Hij dendert in 3,3 tellen naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 250 km/h. De qua formaat vergelijkbare RS7 Sportback is met een prijs van € 191.305 fors duurder en dat geldt ook voor de €188.795 kostende RS6 Avant. Die hogere prijzen heeft het tweetal te danken aan de 600 pk en 800 Nm sterke 4.0 V8, een met twee turbo's uitgeruste machine die door de hoge CO2-uitstoot in ons land zwaar wordt belast.

Audi zet de RS E-tron GT op specifiek 20-inch lichtmetaal waarachter zich keramische remmerij schuilhoudt. De RS-versie profiteert verder van zaken als een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel, driekamerluchtvering en adaptieve dempers. Geheel volgens RS-traditie zijn zaken als de grille, de zijspiegelkappen en diverse elementen in de bumpers in het zwart uitgevoerd. Matrix-ledkijkers zijn standaard, hetzelfde geldt voor zaken als Audi's Virtual Cockpit, een achteruitrijcamera, over drie zones gescheiden klimaatregeling, interieurvoorverwarming en -ventilatie, een sportstuur, elektrisch verstelbare sportstoelen, een uitgebreid audiosysteem en een pakket dat onder meer uitgebreide sfeerverlichting omvat. Optioneel levert Audi 21-inch wielen, vierwielsturing en Laser Light-koplampen. Opvallend: de RS E-tron GT is niet breder dan het gewone model.

De Audi RS E-tron GT is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in mei geleverd,.