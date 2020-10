Audi RS E-tron GT helemaal in beeld

Het prototype van de RS E-tron GT brengt eigenlijk weinig verrassingen met zich mee. In 2018 trok Audi het doek van de E-tron GT Concept, een strak gelijnde vooruitblik op wat er uiteindelijk zou gaan komen. De fabrikant is trouw gebleven aan het futuristische uiterlijk van de concept, want de RS E-tron GT heeft vrijwel alle stijlelementen meegekregen. De RS E-tron GT, die straks de rangetopper zal zijn, beschikt over felgekleurde accenten die de lamellen in de voorbumper en het logo extra naar voren laten komen. Ook de zijskirts zijn in dat oranjerode jasje gehuld. Verder is op de matzwarte lak een wilde bestickering aangebracht, die eerder al zichtbaar was in teaserafbeeldingen die Audi vrijgaf. Het lijkt er haast een beetje op alsof de RS E-tron GT uit de film 'Tron' is weggereden.

Uitgebreide technische specificaties van het eerste volledig elektrische RS-model heeft Audi nog niet vrijgegeven, net als van de overige versies die op de markt zullen komen. De E-tron GT staat op het met de Porsche Taycan gedeelde J1-platform. Het is dus niet ondenkbaar dat de RS-versie van de E-tron GT nagenoeg dezelfde specificaties krijgt als de 761 pk sterke Taycan Turbo (S). Het studiemodel van de E-tron GT beschikte immers al over 590 pk en een accupakket van 90 kWh. Aan het eind van dit jaar rollen de eerste exemplaren van de E-tron GT van de band in Neckarsulm, waar hij naast de R8 zal worden gebouwd. Begin volgend jaar komt de eerste lage elektrische Audi op de markt. De prijzen zijn nog niet bekend.