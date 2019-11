Audi met twee uitersten naar Los Angeles

Audi voert het concept van de 'Coupé-SUV' door op zijn elektrische E-tron en dat betekent dat het merk die SUV een sportiever ingesteld broertje geeft. De E-tron Sportback, zoals het model gaat heten, is al eens nagenoeg zonder plakkers in beeld verschenen en ook Audi zelf heeft zijn op stapel staande nieuwe elektrische telg al eens in weinig verhullend camouflagepak aan de wereld getoond. Tijdens de Los Angeles Auto Show beleeft hij zijn publieksdebuut. Vandaag laat Audi alvast de koplamp van de auto zien, al is die optisch niet te onderscheiden van die van de al bekende E-tron.

Aan de andere kant van het spectrum opereert de RS Q8, de in elk opzicht meest buitenissige versie van de Q8. De opgepompte SUV krijgt waarschijnlijk een heftige V8 onder de kap, een machine die in tegenstelling tot het exemplaar in de S Q8 benzine in plaats van diesel lust. Of de achtcilinder de 650 pk die het exemplaar in bloedverwant Lamborghini Urus opwekt gaat benaderen, valt nog te bezien.