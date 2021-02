Audi geeft Q5, A6 en A7 Sportback plug-ins meer bereik

De plug-in hybride versies van de Audi Q5, de A6 en de A7 Sportback krijgen allemaal een nieuw accupakket. Voor de Q5 hangt de verandering samen met de facelift, de Q5 Sportback is helemaal nieuw en krijgt ook direct het grotere accupakket. In plaats van het accupakket met een brutocapaciteit van 14,1 kWh ligt er nu een accu in die bruto 17,9 kWh opslokt. Dat geldt ook voor de plug-in hybride versies van de A6 en A7 Sportback. Eerder meldde Audi al dat de Q5 en Q5 Sportback als plug-ins tot maximaal 62 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden volgens de WLTP-cyclus. Dat is dik 20 kilometer meer dan voor de facelift. De prijzen zijn overigens al bekend.

De A6 Sedan 50 TFSI-e heeft van de genoemde modellen het grootste volledig elektrische bereik. Die komt met het nieuwe accupakket tot maximaal 73 km ver (WLTP), 18 km verder dan voorheen uiterst mogelijk was. Volgens Audi is het nieuwe accupakket ondanks z'n grotere capaciteit qua afmetingen niet gegroeid. Je levert zodoende geen bagageruimte in. Op z'n snelst, met 7,4 kW laadvermogen, is het nieuwe accupakket in 2,5 uur vol stroom te jagen. Doe je het thuis aan het netstroom, dan ben je iets meer dan 8 uur bezig.

Er is meer nieuws voor de A6, want die krijgt er ook een plug-in hybride versie bij. Tot op heden is de A6 er als Sedan en Avant als 367 pk sterke 55 TFSI-e en is de mildere 299 pk sterke 50 TFSI-e nog voorbehouden aan de Sedan. Daar komt verandering in; ook de A6 Avant krijgt de minder krachtige plug-in hybride versie toebedeeld. Uiteraard drukt dat ook de vanafprijs voor een A6 Avant met stekker. Die moet nu als 55 TFSI-e namelijk nog dik €83.000 kosten, maar als 50 TFSI-e gaat er waarschijnlijk pakweg €10.000 van die prijs af. De precieze Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend.