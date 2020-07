Audi E-tron én E-tron Sportback als S

Audi toverde eind februari de eerste foto's van de E-tron S uit de hoge hoed, een sportieve variant voor zowel de E-tron als diens Sportback-broer. Vandaag zijn de productieversies van deze nieuwe S-uitvoeringen gepresenteerd.

Beide carrosserievarianten van de E-tron 50 Quattro en 55 Quattro beschikken over twee elektromotoren, maar de nieuwe S-versie heeft er drie. Volgens Audi is het de eerste productieauto die door drie elektromotoren wordt aangedreven. Bij de 50- en 55-versie drijft de sterkste elektromotor de achterwielen aan. Ook bij de E-tron S gaat de meeste kracht naar de achteras, maar dan door middel van de twee minst krachtige motoren, die samen echter weer goed zijn voor 267 pk. De derde en laatste elektromotor is op de vooras gemonteerd. Het systeemvermogen komt uit op 503 pk en 973 Nm koppel. Daarmee is de E-tron S een stuk krachtiger dan zijn 313 pk en 408 pk sterke 50- en 55-broertjes. De E-tron S-versies zoemen in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 210 km/h. Misschien nog wel interessanter: het accupakket. De E-tron S beschikt over een batterij met een bruikbare capaciteit van 86 kWh. De E-Tron S en E-tron S Sportback komen daarmee op één lading respectievelijk 360 en 365 kilometer ver.

Wie niet het uiterste van de aandrijflijn vraagt, rijdt met de E-tron S in principe rond met een achterwielaandrijver. De voorste elektromotor schakelt immers alleen bij als er meer kracht nodig is, of als de voorwielen grip dreigen te verliezen. Omdat het vermogen per elektromotor geregeld wordt, kun je met het ESP-systeem uitgeschakeld in de Sportstand volgens Audi de auto laten uitbreken. Handig. Praktischer is wellicht het feit dat in een bocht het binnenste wiel iets wordt geremd.

De E-tron S-versies staan op 20-inch lichtmetaal, al worden 21- en 22-inch grote exemplaren later leverbaar. De remklauwen zijn zwart, maar zijn ook in het oranje beschikbaar. Het aangepaste bumperwerk van deze sportieve smaken maakt de E-trons in totaal 5 centimeter breder dan de reeds bekende 50- en 55-varianten.

Later deze maand staan de E-trons bij de dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. In maart hebben we al de eerste kilometers met de E-tron Sportback S kunnen maken. Onze bevindingen vind je hier