Audi E-tron S: drie motoren!

Het nieuws over de E-tron S gaat bij Audi gepaard met foto’s van een nog in kenmerkend camouflagemotief gehulde E-tron Sportback. Die auto verschijnt als S, maar ook de reguliere E-tron komt met de nieuwe aandrijflijn beschikbaar. Daarmee komt het totaal aan beschikbare aandrijflijnen voor dat model op drie, want we kenden Audi’s elektro-pionier al als 50 en 55.

Ten opzichte van die auto’s voegt de S één elektromotor toe. De E-tron S is daarmee volgens Audi de eerste productieauto die wordt aangedreven door drie elektromotoren en daar zouden de Duitsers tot de komst van Tesla’s Cybertruck zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Bijzonder is dat de grote elektromotor die in de 55-variant de achterwielen aandrijft, bij de S juist verantwoordelijk is voor de voorwielen. De achteras krijgt twee minder krachtige exemplaren, die samen alsnog goed zijn voor 267 pk. Het totaal komt op 435 pk en 880 Nm, maar dan zijn we er nog niet. De E-tron S beschikt namelijk ook over een zogeheten Boost-modus, waarmee het totaal tijdelijk kan worden opgedreven tot 503 pk en 976 Nm. Daarmee knalt Audi’s snelste elektrische SUV in 4,5 tel van 0 naar 100. Niet indrukwekkend in vergelijking met Tesla’s, maar wel flink sneller dan de krappe zes tellen die een E-tron 55 voor dat kunstje nodig heeft. De top is bij de S begrensd op 210 km/h.

Dat ieder achterwiel over z’n eigen elektromotor beschikt, is volgens Audi ook goed voor de rijdynamiek. Door de aandrijfkrachten slim te verdelen wordt de auto als het ware de bocht door geduwd, waardoor een kleinere stuur-input nodig zou moeten zijn om hetzelfde resultaat te behalen.

Wat ex- en interieur betreft, is de E-tron S aangekleed zoals dat ook bij een S-model met een verbrandingsmotor zou gebeuren. Door de camouflage zien we er nog niet veel van, maar Audi belooft dat de nieuwkomer over onder meer een sportstoelen, een diffuser, 23 mm bredere wielkasten en wielen van minimaal 20 inch beschikt. De E-tron S is naar verwachting vanaf mei te bestellen en staat na de zomer bij de Nederlandse dealers. Details over prijzen én het definitieve uiterlijk volgen uiteraard binnenkort.