Audi E-tron als S

Dat Audi na de E-tron met een E-tron Sportback komt, is geen geheim. Wel in nevelen gehuld is de E-tron die je hier ziet rijden. Het gaat vermoedelijk om een snelle S-variant.

Bij de introductie van de eerste elektrische auto van het merk gaf Audi al aan dat de elektrificatie zeker niet het einde van de S- en RS-modellen betekent. Het lijkt erop dat we vandaag voor het eerst kennismaken met een auto die dat punt kan onderstrepen. De beste verklaring voor deze deels ingepakte E-tron is namelijk een E-tron Quattro S-variant, een snelle versie dus. Juist de delen die bij een S-versie worden aangepakt, namelijk de bumpers en spatbordranden, zijn bij dit model afgeplakt. Ook de sportieve wielen wijzen in de richting van een E-tron S.

Wel moeten we zeggen dat wat we van de bumpers kunnen zien, identiek is aan wat we al kennen van de E-tron. S-varianten zijn echter vaak op subtiele wijze aangepakt en er is geen reden om aan te nemen dat dat bij de E-tron anders zal zijn. Eén typisch S-kenmerk ontbreekt alvast, want een EV krijgt natuurlijk geen vier uitlaateindstukken mee.

Waar het echter om gaat, is natuurlijk hoeveel vermogen deze E-tron gaat krijgen. De reguliere 55 Quattro-versie beschikt over twee elektromotoren die samen 300 kW ofwel 408 pk leveren. Als Audi besluit er simpelweg een motor bij te plaatsen gaat de auto dus over de 600 pk heen. Hoewel alles anders is bij EV’s, zou dit model daarmee ook een RS-label kunnen verdienen. Wellicht pakt Audi de zaken dus voorzichtiger aan bij de S, en houdt men het op zo’n 500 pk. Daarmee is de E-tron alsnog flink sneller dan bijvoorbeeld een SQ5 (diesel, 347 pk), maar komt 'ie niet in de regionen van de Performance-versies van Tesla.