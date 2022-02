Audi A8 (D5) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Audi A8 introduceerde in 2017 de scherpe, ‘puntige’ tekenstijl die Audi sindsdien op allerlei andere modellen toepaste. Met de facelift van de A8 gaan juist die scherpe kantjes er weer af, maar is dat ook een verbetering?

De laatste keer dat een Audi-front op écht schokkende wijze op de schop ging, was vermoedelijk toen de A8 D3 werd voorzien van de ‘single frame-grille’. Dat vonden we toen heel wat, al is dat grote hekwerk naar hedendaagse maatstaven bijna ingetogen.

De facelift van de huidige A8, generatie D5, is minder revolutionair. Tegelijkertijd brengt deze vernieuwingsronde eigenlijk meer nieuws. Behalve de grille zijn namelijk ook de koplampen en de bumper anders dan voorheen. Onderstaande ‘schuifplaat’ laat als altijd goed zien waar het nieuws zit, en dat is bijna overal. De grille is wat meer afgerond en minder ‘puntig’. Het breedste punt is smaller, maar ook hoger in de neus geplaatst. Bovendien is de onderkant van de grille juist breder en dat levert een duidelijk andere aanblik op. De koplampen kregen aan de onderzijde uitlopers, terwijl de openingen daaronder een stuk meer rechtop lijken te staan. Het verruilen van horizontale voor verticale lijnen levert een front op dat als geheel wat hoger en imposanter moet ogen.



Ook nieuw is het feit dat je de grille – en alle andere chroom-accenten- nu ook in het zwart kunt bestellen. Dat is een variant op het eveneens nieuwe S Line-exterieurpakket, dat de A8 voor het eerst in de geschiedenis van sportieve accenten voorziet.

“Ik heb er nu een tijdje aan kunnen wennen, en ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik het wel een verbetering vind”, liet ondergetekende zich tot zijn eigen verbazing ontvallen in de meest recente video over de Audi A8. Leuk hoor, maar het gaat er natuurlijk om wat jíj vindt. Stemmen maar!