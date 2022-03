Audi 80 (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vandaag zetten we een prachtige belichaming van de jaren 80 in het zonnetje in 'In het Wild'. Een van top tot teen witte Audi 80 uit het eerste jaar dat de B3 leverbaar was.

Waar de Audi A4 al generaties lang heel subtiel evolueert, was de overgang van de ene op de andere generatie bij zijn voorganger ooit veel schokkender. In 1986 presenteerde Audi namelijk de B3-generatie van de 80 en die brak radicaal met de hoekige vormen van zijn voorganger. Voor zijn tijd was de 80 bijzonder modern vormgegeven en het werd mede daarom dan ook een middenklasser die in Nederland behoorlijk positief werd ontvangen. Wie de jaren 80 en 90 heeft meegemaakt, kan zich ongetwijfeld nog herinneren dat je ze daarom toen ook behoorlijk veel zag. Tegenwoordig is dat wel anders. Veel zijn in de herfst van hun leven naar het buitenland verdwenen en tegenwoordig is een 80 dan ook al best een spot om even bij stil te staan.

In dit geval hebben we ook nog eens te maken met een heel 'vroege', want deze komt uit 1986, het introductiejaar dus. We danken AutoWeek-forumlid Citroootje van harte voor het delen van deze foto's op ons forum. We hebben hier te maken met een 80 die niet nieuw geleverd is in Nederland, maar in 2011 op Nederlands kenteken is gezet. De technische gegevens verraden de andere afkomst ook al, want het is er eentje met een 1.6 en die was hier in het begin nog niet leverbaar. De 71 pk sterke vierpitter (nog met carburateur) werd pas later onderaan het aanbod toegevoegd, bij ons begon het in 1986 met de 1.8.

Het is dus een lekker bescheiden exemplaar, al zou het uiterlijk dat misschien niet direct doen vermoeden. De meegespoten bumpers zijn niet origineel en dat geldt ook voor de heldere knipperlichten aan de voorzijde en mogelijk ook het spoilertje op de achterklep. Hij kan het hebben, in ieder geval. We zijn allang blij dat er nog prachtig bescheiden wieldoppen op zitten. Wat een contrast met het Audi van vandaag de dag.

