Het dak eraf met de Aston Martin Vantage Roadster

Het is alweer dik twee jaar geleden dat Aston Martin de gloednieuwe Vantage presenteert. Van de sportieve coupé was tot op de dag van vandaag geen cabriolet-versie beschikbaar. In aanloop naar de komende zomer acht Aston de tijd toch echt rijp en stuurt nu de Vantage Roadster de wereld in.

Het grootste en vrijwel enige nieuws wordt in de dakconstructie verstopt, want op motorisch vlak houden de Britten vast aan de 510 pk sterke 4,0-liter twin-turbo V8 die ook in de neus van de coupé wordt gelegd. Aan dit blok is een achttraps automaat gekoppeld. De topsnelheid van de cabriolet bedraagt 306 km/h. Een sprint vanuit stilstand naar 60 mph (96,6 km/h) neemt 3,7 seconden in beslag. Zoals gewoonlijk levert ook nu de cabrio iets in als we hem vergelijken met de dichte versie. De reguliere Vantage kan namelijk 8 km/h sneller en heeft 0,1 seconden minder nodig voor een vergelijkbare sprint.

Ook voor de koets houdt Aston Martin vast aan het ontwerp van de reeds bekende dichte versie van de Vantage. Op het dak na dan, dat zich binnen zeven seconden laat openen (6,7 sec.) en sluiten (6,8 sec.). Het merk beweert hiermee het snelst bedienbare volledig automatische cabriodak in handen te hebben. De bestuurder kan het dak tot een snelheid van 50 km/h bedienen. Aangezien de Vantage al geen ruimtewonder is, hebben de ontwerpers er alles aan gedaan om er zo min mogelijk bagageruimte af te snoepen. Dit resulteert in een kofferbak met een capaciteit van 200 liter: precies genoeg voor een golftas, gelukkig!

Nog voor de zomer moet de auto op de openbare weg verschijnen. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend gemaakt, in Engeland kost de auto minimaal £114.850. De Britten betalen dus minimaal € 157.300; zo’n € 3.000 meer dan voor de gewone Vantage. Die dichte versie kost in ons land al dik € 211.000. Ga dus uit van zo’n € 215.000.