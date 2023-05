Aston Martin Vanquish Shooting Brake op komst

De Aston Martin Vanquish bestaat al even niet meer. De laatste Aston Martin met die modelnaam verdween in 2018. Maar niet getreurd, in de toekomst plakken de Engelsen de bekende modelnaam op een nieuwe supercar met middenmotor. De Aston Martin Vanquish die in dit artikel de hoofdrol speelt heeft de motor zoals alle voorgaande generaties van de Vanquish gewoon voorin liggen, maar met name de achterste helft van het model is voor de Vanquish totaal nieuw.

Voormalig Jaguar- en Aston Martin-ontwerper Ian Callum en zijn Callum geheten designbureau kwamen medio 2020 al met de Aston Martin Callum Vanquish 25, een gemoderniseerde Vanquish die Aston Martin tussen 2001 en 2007 verkocht. Op basis van die opgefriste oer-Vanquish komt Callum binnenkort met een heuse Shooting Brake. Via de sociale kanalen plaatst zowel designbureau Callum als Ian Callum zelf een eerste afbeelding van de bijzondere driedeurs stationwagon-achtige.

Meer informatie hebben we niet en dus is ook nog niet bekend hoeveel exemplaren ervan gebouwd gaan worden. Wat we wél al durven te zeggen is dat elk exemplaar straks voor een astronomisch bedrag van eigenaar wisselt.