Callum presenteert Vanquish 25

De Vanquish 25 is een herziene versie van de Aston Martin Vanquish. Opvallend genoeg gaat het niet om het laatste model, maar om de 'eerste' generatie Vanquish V12 die in 2001 op de markt werd gebracht. Leuk detail: ook de lijnen van die auto werden door Ian Callum op papier gezet.

De gemoderniseerde Vanquish heeft een aangepast onderstel met anders afgestelde dempers en veren en ook de stabilisatorstangen zijn stijver dan die van het origineel. Callum zegt verder de stuurinrichting te hebben verbeterd én het bedrijf monteert nieuwe wiellagers. Ten opzichte van het origineel krijgt de auto er 61 pk bij. Dat betekent dat de V12 500 óf 589 pk sterk is. Of de Vaquish 25 gebaseerd is op de reguliere Vanquish óf op de Vanquish S is namelijk niet helder. De herboren Vanquish heeft verder een aangepast uitlaatsysteem, een nieuwe diffuser, wat aerodynamische extraatjes rondom, een opgewaardeerd interieur én is voor het eerst ook met een zestraps automaat te krijgen. Het origineel was met een sequentiële zesbak te krijgen.

De Vanquish 25, zo genoemd omdat er slechts 25 van geproduceerd worden, wordt gebouwd door het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde R-Reforged, een bedrijf waar Aston Martin eerder mee in zee is gegaan. Bestaande exemplaren van de Vanquish zijn bij R-Reforged te moderniseren naar deze door Callum getoonde auto. Elk exemplaar gaat grofweg € 615.000 kosten.