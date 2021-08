Aston Martin Valkyrie Spider: orkaankracht door je kruin

De Valkyrie is de absolute top van wat Aston Martin je op sportief vlak te bieden heeft. De dichte versie bestaat al even, maar het Valkyrie-gamma wordt nu uitgebreid met de Valkyrie Spider.

De koets van de open Valkyrie is vrijwel identiek aan die van z'n dichte equivalent, al zijn er natuurlijk wel verschillen. Niet in de eerste plaats omdat de samen met Red Bull Racing ontworpen exoot geen vast, maar een verwijderbare dakpaneel heeft dat net als het gros van de Valkyrie uit koolstofvezel is vervaardigd. In het paneel zitten twee kleine omhoog scharnierende raampjes. Bij de dichte Valkyrie bevinden de scharnierpunten van de portieren zich in het dak. De open Aston Martin krijgt op logische redenen deuren die naar voren en omhoog openslaan.

Aston Martin heeft de uit hetzelfde lichtgewicht goedje opgetrokken basis van de auto verstevigd en heeft onder meer de aerodynamica fijngeslepen. In circuitstand levert de actieve aerodynamica maar liefst 1.400 kilo aan neerwaartse druk op bij een snelheid van 240 km/h. De topsnelheid ligt op een intense 350 km/h. Wie graag in open modus met een rotgang over het asfalt raast, kan dat doen tot een snelheid van 330 km/h. Het is de snelste open Aston Martin ooit.

Achter de voorstoelen ligt een 1.014 pk sterke 6.5 V12, een machtige en met bemoeienis van Cosworth ontwikkelde twaalfcilinder die amen met een elektromotor goed is voor maar liefst 1.155 pk. We kunnen nu al wegdromen bij de gedachte aan hoe het gekrijs van de V12 tot 11.000 tpm de trommelvliezen bereikt zonder tussenkomst van een dak.

Helemaal productierijp is de Valkyrie Spider overigens niet, Aston Martin zegt dat de ontwikkeling van de auto echter in volle gang is. Aston Martin gaat 85 exemplaren bouwen, de eerste exemplaren worden in de tweede helft van volgend jaar verwacht.