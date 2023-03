Gefacelifte Aston Martin DB11 in beeld

Bij Aston Martin houden ze zich heus niet alleen maar bezig met middenmotor-hypercars en supercars. Daar ligt de laatste jaren weliswaar de nadruk op, maar ondertussen hebben de Britten ook nog de DB11 en de Vantage in het gamma. De grootste en oudste van die twee, de DB11 dus, is toe aan een update. Aanvankelijk was er nog wat twijfel of het wellicht om een geheel nieuwe GT zou gaan, een overtuiging die onze spionagefotograaf trouwens nog steeds heeft. Wij denken echter dat het niet om een geheel nieuwe ‘DB12’, maar om een DB11-facelift gaat. Dat is namelijk wat dit is: een DB11, maar dan met een keurig aangepakt front. De koplampen zijn daarbij wat kleiner dan nu het geval is, omdat er aan de onderkant een stukje verloren gaat. De indeling is ook anders en de hele voorbumper is nieuw. De typische Aston Martin-grille groeit daarbij wat, zodat hij nu de kentekenplaat geheel omvat.

Verder naar achteren toe wordt het rap minder met het nieuws. De buitenspiegels lijken anders dan bij de huidige DB11, maar aan achterlichten en achterbumper zien we hooguit minimale wijzigingen. De Aston Martin DB11 behoudt naar alle waarschijnlijkheid ook zijn huidige motoren, zij het in wellicht wat gewijzigde vorm. Dé motor voor het model is en blijft dus een machtige V12, de 5.2 die in tegenstelling tot de vierliter AMG-V8 van Aston Martin zelf komt.