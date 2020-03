Aston Martin legt productie eveneens stil

Het blijft productiestakingen regenen deze week. Afgelopen week ging het gros van de Europese autoproductie al op non-actief, maar nog niet alles was op slot gegaan. In het Verenigd Koninkrijk was er formeel nog niets bekend over de productiefaciliteiten van Aston Martin. Het merk laat nu weten dat haar fabrieken worden stilgelegd.

Het werk wordt na vandaag neergelegd, verklaart het merk. Dat doet het om in lijn te blijven met de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Verenigd Koninkrijk is inmiddels in een lockdown gegaan. Mensen mogen enkel het huis nog verlaten voor essentiële zaken en, waar nodig, hun werk. Aston Martin houdt haar fabrieksmedewerkers in ieder geval tot maandag 20 april thuis, maar zal tussentijds kijken of een verlenging van de productiestop nodig is.