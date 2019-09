Aston Martin jaagt DBX over de 'Ring

In de laatste maand van dit jaar presenteert Aston Martin in de vorm van de DBX zijn allereerste SUV. Vandaag is een nieuwe fotoset beschikbaar waarop te zien is hoe de in camouflagekostuum gestoken Engelsman over de Nürburgring-Nordschleife wordt gejaagd.

Porsche heeft de Cayenne, Maserati de Levante, Lamborghini de Urus, Ferrari komt met de Purosangue en Aston Martin presenteert aan het eind van dit jaar de DBX. Daarmee is het SUV-aanbod van merken die zich veelal bezighouden met het voeren van lage, sportieve modellen in korte tijd een stuk groter geworden. De DBX, vernoemd naar het studiemodel dat hem in 2015 voorging, wordt nu vol enthousiasme over de Nürburgring-Nordschleife gejaagd.

De DBX wordt straks in St. Athan geproduceerd en tijdens dat productieproces worden er de nodige AMG-elementen in de auto verwerkt. De samenwerking tussen de Aston Martin en die Duitse afdeling zorgt er onder andere voor dat ook de DBX over de bekende 4.0 V8 komt te beschikken, een achtcilinder die we kennen van de Vantage en DB11 V8 en in die auto's goed is voor 510 pk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Aston Martin nog een twaalfcilinder naar zijn eerste hoogpotige brengt. Opvallend genoeg krijgt de DBX géén volledig elektrische variant. De DBX Concept uit 2015 was namelijk wél een EV.

Nog even geduld, in december weten we alles over Aston's DBX.