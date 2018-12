Aston Martin belicht Valkyrie's V12

Aston Martin is achter de schermen nog druk aan het sleutelen aan de Valkyrie, de in elk opzicht buitenissige hypercar waar het al diverse keren beeld én studiemodellen van toonde. Vandaag geven de techneuten uit Gaydon meer informatie vrij over het beestachtige hart van de Valkyrie.

De Valkyrie krijgt een V12 mee waar Aston Martin samen met het bekende Cosworth momenteel de laatste hand aan leggen. Volgens de Engelsen was slechts één ding belangrijk: 'de V12 moet de ultieme uiting van de verbrandingsmotor zijn'. De receptuur liegt er in ieder geval niet om.

Het hart van de Valkyrie wordt namelijk een 6,5-liter grote V12 die ondanks de - opmerkelijk genoeg - afwezigheid van drukvulling goed is voor 1.114 pk en 780 Nm koppel. Het maximaal vermogen komt vrij bij een ongetwijfeld trommelvliesverscheurende 10.500 tpm terwijl het maximumkoppel bij 7.000 tpm wordt bereikt. Ongekende cijfers voor een turboloze motor. De Valkyrie profiteert verder overigens van de aanwezigheid van een hybridesysteem. Verwacht dus een dosis extra elektropaarden. Daar laat Aston Martin later meer over vrij.

De twaalfcilinder zelf legt slechts 206 kilo in de schaal. Een vergelijking: de 3,0-liter grote V10 Formule 1-motor van Cosworth weegt 97 kilo, een motor die ongeveer half zo groot is als die van de Valkyrie. Het is overigens bij lange na niet de eerste keer dat Aston Martin een indrukwekkend krachtige atmosferische motor produceert. De One 77 was met zijn 760 pk krachtige turboloze 7.3 V12 namelijk ook al een knap staaltje engineerwerk.