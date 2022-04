Ares S1 Speedster is grondig verbouwde Corvette

De S1 Speedster die je op deze foto's ziet is de definitieve productieversie van de S1 Project Spyder die Ares Modena in 2020 liet zien. Ares, een bedrijf onder leiding van voormalig Lotus-topman Dany Bahar, baseert zijn opvallende creaties op bestaande modellen. Voor de S1 Speedster viel de keuze op de Chevrolet Corvette (C8). Inderdaad, die met de motor achter de voorstoelen.

Net als de Corvette in de basis een targa is, heeft ook de Ares S1 Speedster een uitneembaar dakpaneel. Hoewel je in de verhoudingen van de S1 Speedster mogelijk wat van de donorauto herkent, is de volledige carrosserie echter nieuw. Ares Modena heeft een uit koolstofvezel opgetrokken koets om de 'Vette-basis gevouwen. Die is doorspekt met grote koelopeningen en opvallende uitlaateindstukken, die op het vrij platte achterdek zijn geplaatst. Het interieur van de S1 Speedster lijkt tevens in vrijwel niets op dat van de Chevy waar hij zijn basis aan ontleent, al herken je mogelijk wel het instrumentarium van deze open tweezitter.

Dat de S1 Speedster aan de Corvette gerelateerd is, merk je vooral aan de aandrijflijn. Achter de voorstoelen van Ares Design's nieuwste creatie ligt namelijk ook een atmosferische 6.2 V8 die gekoppeld is aan een achttraps automaat. Hoe krachtig die achtcilinder in de S1 Speedster is, meldt Ares Modena niet. Het bedrijf gaat in totaal 24 exemplaren van de S1 Speedster maken en op termijn volgt er ook een dichte variant (foto's 12 en 13). De vanafprijs is op aanvraag, dus reken in ieder geval op een heftig kostenplaatje.