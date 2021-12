ANWB: 'Subsidie blijft nodig om iedereen in EV te krijgen'

Voor een grote groep Nederlanders is elektrisch rijden nog ver weg. De hoge aanschafprijs vormt daarbij nog steeds het grootste struikelblok. Om heel Nederland aan de stekkerauto te krijgen is het volgens de ANWB van groot belang dat de aanschafsubsidie voor elektrische auto's behouden blijft. Een aanzienlijke groep particulieren maakte het afgelopen jaar de overstap naar een elektrische auto. Dit is vooral te danken aan de aanschafsubsidie voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto's. Het aantal volledig elektrische auto's steeg van ruim 145.000 in 2020 naar 216.000 in 2021. Vooral mensen met eigen oprit of parkeerplek (41 procent) vinden elektrisch rijden een interessante optie.

De ANWB schrijft in zijn Elektrisch Rijden Monitor dat 51 procent van de 2.095 ondervraagde Nederlanders tussen 18 en 70 jaar een elektrische auto te duur vindt om te kopen. Bovendien vindt circa 62 procent van de particulieren het aanbod op de tweedehandsmarkt op dit moment te beperkt. Hoewel de aankoopbereidheid de afgelopen vijf jaar is toegenomen, is het totale aandeel van elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark nog zeer beperkt. Van de 8,8 miljoen auto’s die in het land rondrijden, zijn slechts 216.000 volledig elektrisch. Om de doelstellingen van de politiek te halen, moet er dus nog veel gebeuren, vindt de ANWB.

De overheid wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch zijn. Daarom zal de grote groep Nederlanders voor wie elektrisch rijden vooralsnog onhaalbaar is, over de streep moeten worden getrokken. Het is volgens de ANWB dan ook noodzakelijk dat er een ruime tweedehandsmarkt voor betaalbare elektrisch auto's ontstaat. De ANWB vindt dat de aanschafsubsidie de komende jaren behouden moet blijven en verruimd moet worden om dat voor elkaar te krijgen.

De aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische auto bedraagt voor dit jaar €4.000 en €2.000 voor een tweedehands auto. De subsidie voor nieuwe auto's neemt echter vanaf 2022 geleidelijk af tot €2.550 in 2024. Voor gebruikte auto's blijft de bijdrage tot 2024 wel gelijk op €2.000.