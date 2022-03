ANWB roept op tot accijnsverlaging op brandstof

Met een Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van €2,50 per liter E10 is er donderdag opnieuw een record en de stijging lijkt maar door te gaan. Dat is zo'n groot verschil met wat er gewoonlijk wordt voor brandstof, dat de koopkracht van velen er een flinke klap van krijgt. In België overweegt de overheid daarom al belastingverlichting. Dat zou Nederland ook moeten doen, vindt De Jager. RTL Nieuws tekent op dat De Jager een brief heeft gestuurd aan Sigrid Kaag (D66), de minister van Financiën, waarin ze oproept tot accijnsverlaging en een btw-vrije voet.

De Jager benadrukt dat Nederland met €0,83 accijns per liter koploper is in de EU. Het minimum dat in de EU is afgesproken, is net geen €0,36, dus daar is nog behoorlijk wat speelruimte. Bovendien zou volgens de ANWB de btw bevroren moeten worden voor het deel van de literprijs boven €1,711. Dat is een reactie op een onderzoek van de ANWB onder haar leden, waarvan bijna een derde inmiddels aangeeft financieel in de knel te komen door de hoge benzineprijzen.

