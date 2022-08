ANWB beleeft ongekend drukke zomer door pechgevallen

Het aantal pechmeldingen loopt de spuigaten uit. In juli had de alarmcentrale van de ANWB al 34 procent meer pechmeldingen uit het buitenland dan vóór corona. In augustus gaat het tot op heden niet beter. Directeur Victor Geskes van de ANWB Alarmcentrale turfde sinds 1 juli 400.000 telefoontjes van Nederlanders met autopech of ander onheil. "Ik heb het niet eerder zo druk gezien. Ruim 30 procent meer autopech dan in 2019, de laatste zomervakantie voor corona’’, aldus Geskes volgens het AD.

De ANWB heeft ingespeeld op de drukte en de vloot vervangende auto’s voor gestrande vakantiegangers met 20 procent verhoogd tot 4.400 exemplaren met trekhaak. Het blijkt niet genoeg. Huurauto’s zijn in heel Europa schaars en door gebrek aan onderdelen en monteurs duurt het lang voor de eigen auto is gemaakt. De ANWB kan daardoor niet anders dan sommige pechvogels met de bus of trein naar huis sturen. Geskes: "Het is een pittige zomer voor ons. Nederlanders gaan en masse met de auto naar het buitenland nu het weer kan. Vliegen is minder populair, al is het maar vanwege de stress of je de vlucht haalt of dat de koffer niet kwijtraakt. De hitte in Zuid-Europa vraagt veel van de auto. Er zijn problemen met het koelsysteem of met de koppeling als mensen bergop in de file komen. Tel al die oorzaken op en je zit in de drukte die we nu hebben.’’

De ANWB verwacht dat de problemen nog wel even aanhouden. Hoewel de zwarte zaterdagen achter de rug zijn, zal het nog tot en met het eerste weekend van september druk blijven op vakantieroutes. Ook bemerkt de ANWB dat zaterdagen niet meer per se de drukste dagen zijn. Ook op de vrijdagen en zondagen is het bijzonder druk.