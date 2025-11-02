Je eerste liefde op wielen vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met onbekende Nederlanders terug op hun eerste auto. Anton Elenbaas uit Boskoop heeft zijn eerste auto nog tot op de dag van vandaag. Natuurlijk gaat die Suzuki LJ nooit meer weg na veertig jaar trouwe dienst!

Hoe kom je op een LJ als eerste auto?

“Dan moeten we terug naar 1987. Mijn leven draaide toen voornamelijk om windsurfen. En bij die lifestyle paste deze Suzuki perfect. Ik zeg trouwens eigenlijk nooit Suzuki, altijd Soez. Ik kocht hem in de winter voor een vriendelijk prijsje. Het was namelijk best koud en de toenmalige eigenares was de auto echt zat. Je moest namelijk ook aan de binnenkant de ramen krabben en altijd een dikke ski-jas aan en handschoenen. Ja, heel veel comfort heeft hij niet te bieden, haha.”

Het lijkt me geen pretje om er een verre rit via de snelweg mee te maken

“Ach, niet zo kinderachtig hoor. Ik ben ermee naar Annecy gehobbeld. Dat was mijn verste rit met deze auto ooit. En als je jong bent, dan kun je alles aan. We vonden het allang gaaf om op pad te zijn.”

De Suzuki was de eerste, er zouden nog veel auto’s volgen?

“Dat kun je wel zeggen ja. Naast mijn Suzuki had ik ook nog enige tijd een Civic, vond ik leuk en handig. Maar ik heb geen Japanse vlag op mijn voorhoofd hoor. Ik heb gereden in een Golf II, een Mazda MX-5, een NA dus de allereerste met de klapkoplampen. Die heb ik nog steeds. Verder heb ik met een Peugeot 307 SW gereden, een Citroën Picasso, een Fiat 500C, een Uno Turbo en een Mitsubishi Outlander. Op dit moment rij ik zakelijk een Volkswagen ID.3, mijn eerste volledig elektrische auto!”

Er is in de loop der jaren wel wat aan de Soez verspijkerd zei je?

“Zekers, hou je vast. Toen ik hem aanschafte, heb ik er veiligheidsgordels in gezet. Want die zaten niet in die auto uit 1981. Een jaartje later heb ik er de stoelen van een Alfasud Sprint ingezet. Dat verdiende niet de schoonheidsprijs, maar ze zaten wel veel beter dan de LJ-stoelen in zwart skai waar je een handdoek op moest leggen in de zomer tegen de hitte... Acht jaar geleden heb ik de trommelremmen voor vervangen door schijfremmen uit een SJ 413. Want mijn dochter werd achttien en remmen met de LJ80 was geen feestje. Dit jaar heb ik de stoelen weer vervangen door zwarte exemplaren uit een MX-5 NA. Maar ik heb nooit grote reparaties gehad, motor en bak zijn nog origineel, zelfs de uitlaat nog! Wel heb ik op verschillende plaatsen nieuwe stukken ingelast. Ik ga er geen concours mee winnen, maar dat hoeft van mij ook niet bij een auto als deze.”

Je hebt vast heel veel meegemaakt met deze auto?

“Zekers, en daarom doe ik hem natuurlijk nooit meer weg. Voor een jonge jongen is het de ideale auto om te daten. Je rijdt lekker open naar het strand, maakt een strandwandeling, je laat de dame rijden naar een restaurantje en dan lekker samen uit eten. Een van die dames is al dertig jaar mijn vrouw! Met de LJ ben ik als eerste over de N11 gereden die toen nog niet eens bestond, er lag alleen een zandbed. De auto is een keer ingezet als ambulance om een bergwandelaar met een verzwikte enkel van de berg naar beneden te brengen. De Soez is een keer ingezet als decorstuk bij een Tropical Party. Ik heb hem gereden met een aanhanger als trouwauto voor een stel zonder rijbewijs. Die zaten in de aanhanger. Bij een fietsevenement was mijn LJ80 de bezemwagen om fietsen met pech weer op gang te helpen. Ik heb ermee op ijs gereden met 2WD en als 4WD en liefst vier generaties hebben de Soez bewoond. Hij hoort voor altijd bij de familie en is van alle markten thuis. En technisch top!”

Naam Anton Elenbaas Bouwjaar 1964 Woonplaats Boskoop Beroep Projectmanager bij Bouwmanagementbureau Eerste auto Suzuki LJ80 Gekocht voor/in fl. 3.000/1987 Droomauto: Porsche 356 Speedster, Lamborghini Miura. Nog meer auto’s in bezit? Mazda MX-5 NA, Mitsubishi Outlander voor de vakanties, Volkswagen ID.3 zakelijk.