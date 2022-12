Maximumsnelheid Amsterdam bijna overal naar 30 km/h

Over een jaar, dus in december 2023 gaat de maximumsnelheid op 80 procent van de wegen in Amsterdam naar 30 km/h. De gemeente Amsterdam zegt dat het daarmee gaat om 270 kilometer aan autoweg. Opvallend: als reden voor deze stap wordt door het Amsterdamse gemeentebestuur nu eens niet het milieu genoemd. In plaats daarvan zou het gaan om het vergroten van de verkeersveiligheid en het terugdringen van geluidsoverlast.

Volgens de gemeente Amsterdam vindt 67 procent van de Amsterdammers het verkeer in de buurt onveilig tot zeer onveilig. 83 procent zou vinden dat te hard rijden een belangrijke oorzaak is van onveilig verkeer. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/h zou het aantal ongevallen met 20 tot 30 procent doen afnemen. Als ijkpunt: nu vallen er jaarlijks ongeveer 20 dodelijke verkeersslachtoffers in Amsterdam, terwijl er 800 mensen gewond raken in het verkeer.

Dat Amsterdam de snelheidsverlaging pas over een jaar invoert, heeft alles te maken met het werk dat nog moet worden verzet. Zo zullen er in het komende jaar heel veel borden worden geplaatst of vervangen. Ook worden verkeerslichten en belijningen aangepast en komt er een grote publiekscampagne. Op de blauwe wegen op onderstaande kaart geldt nu nog 50 km/h, maar zal 30 km/h gaan gelden. Rood is en blijft 50. Een gedetailleerdere kaart is hier te vinden.

Bussen en trams

Weinig verrassend: de snelheidsverlaging geldt in veel gevallen niet voor bussen en trams. Waar deze voertuigen op een aparte baan rijden, mogen zij 50 km/h blijven aanhouden. Als bussen en trams tussen de auto’s rijden geldt dit niet, maar juist vanwege de snelheidsverlaging worden er ook meer aparte busbanen en aparte tramrails aangelegd.

Ouder plan

In Nederland wordt al jaren gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km/h, zelfs ook als algemene maatregel. Zo ver gaat men in Amsterdam nog niet, want er zijn dus nog wel doorgaande wegen waar ook na 2023 50 km/h gereden mag worden. Met deze grootscheepse verlaging is de hoofdstad echter wel de eerste, dus wij zijn benieuwd of er meer gemeentes gaan volgen.