Amerikanen: Volvo en Tesla bieden beste tech-ervaring

Het inmiddels roemruchte JD Power doet in de VS onderzoek naar allerlei ervaringen van automobilisten met hun auto's. Er is nu ook onderzoek gedaan naar de ervaringen met nieuwe technologieën. Volvo en Tesla scoren dit jaar het best op dat gebied.

We kennen JD Power al van de onderzoeken naar kwaliteitsbeleving en betrouwbaarheid van jonge auto's. In de VS tekent het op hoe vaak eigenaren per merk tegen problemen aanlopen en daaruit rolt dan een rangschikking. Zo kwam Genesis dit jaar als kwalitatief beste merk naar voren bij auto's van drie jaar oud en was Kia bij splinternieuwe auto's het meest betrouwbare merk. JD Power kijkt echter ook specifiek naar hoe eigenaren nieuwe technologieën in hun auto's ervaren. Denk daarbij aan zaken als semi-autonoom rijden, camera's, veiligheidssystemen en de werking van het infotainmentsysteem. Eigenaren moeten verschillende zaken een score geven en aangeven in welke mate er problemen mee zijn of de werking tegenvalt.

In het onderzoek van dit jaar komt Volvo op tech-gebied het beste uit de bus bij nieuwe auto's. Op de tweede plaats staat BMW, gevolgd door Cadillac, Mercedes-Benz en Genesis. Acura, Honda, Jeep, Porsche en Mini sluiten de lijst onderaan af, met Mini op de laatste plaats. Waar is Tesla, vraag je je misschien af. Tesla vinden we eigenlijk terug op de tweede plaats, nipt achter Volvo qua score. Het probleem is echter dat Tesla JD Power niet in alle staten goedkeuring geeft voor het onderzoek en daarom wordt de score buiten de toplijst gehouden.

(Im)populaire zaken

Eigenaren zijn volgens JD Power vooral te spreken over camera's in nieuwe auto's die ze 'een extra setje ogen geven'. Denk daarbij aan achteruitrijcamera's, dodehoekcamera's en parkeercamera's. Het gros van de eigenaren geeft aan dergelijke zaken zonder twijfel weer aan te vinken op de bestellijst van een volgende auto. Iets dat juist totaal niet in de smaak valt, is 'gesture control'. Het bedienen van het infotainmentscherm zonder het aan te raken. Dat werkt volgens de meesten over het algemeen slecht, even los van welk merk het toepast. Ook is er nog veel wantrouwen rond technologie voor (semi-)autonoom rijden.

De volledige lijst