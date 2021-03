Amerikaanse stad wil dat tankstations verdwijnen

In de Amerikaanse stad Petaluma zet de lokale overheid in op het verdwijnen van tankstations. De stad in Californië doet dit vanwege z'n strijd tegen klimaatverandering.

De Amerikaanse staat Californië is één van de meest progressieve staten in de VS en het tegengaan van klimaatverandering staat er hoog op het prioriteitenlijstje. Het stadsbestuur van Petaluma, een stad met pakweg 60.000 inwoners, vormt daarop geen uitzondering. Dat blijkt wel uit een plan dat men onlangs presenteerde. In Petaluma wil men toewerken naar het einde van traditionele tankstations, zo bericht The San Francisco Chronicle.

Allereerst is besloten dat er geen nieuwe tankstations meer gebouwd mogen worden in Petaluma. Ook bestaande tankstations worden 'aangepakt'. Die mogen niet meer uitbreiden, renoveren of verplaatsen. Het doel daarachter is natuurlijk dat deze op den duur ook de deuren moeten sluiten, maar er is een andere optie: ze mogen de boel wel verbouwen als ze als laadstation of waterstoftankstation verdergaan.

In de stad ten noorden van San Francisco zijn momenteel 16 tankstations en er is nog één nieuwe in aanbouw. Aangezien daar al vergunningen voor rond zijn, kan die er gewoon komen. Voorlopig hoeven de eigenaren van brandstofauto's in Petaluma dus nog niet buiten hun eigen plaats te tanken. De initiatiefneemster van de lokale wetswijzing, D'lynda Fischer, hoopt dat Petaluma als voorbeeld voor andere steden gaat gelden.