Amerikaanse autoverkoop krijgt flinke tik

De verkoop van nieuwe auto's in de Verenigde Staten heeft in augustus een aardige tik gekregen. Afgelopen maand werden er 17 procent minder auto's verkocht dan in augustus vorig jaar.

We staan niet altijd stil bij de verkoopcijfers in de VS, maar nu is er toch iets opvallends te zien. Waar de verkopen in de eerdere maanden van dit jaar enorm opschoten, zakt het nu in. Vergeleken met de door corona verre van optimale verkopen van augustus vorig jaar is er nog eens 17 procent af gegaan, bericht Autonews op basis van analisten van Morgan Stanley. Dat is vrijwel het donkerste scenario waarop men had gerekend.

De stevige krimp is gezien de normaal gesproken goede verkopen in augustus bijzonder. Er worden twee redenen voor genoemd: het chiptekort uiteraard, maar ook de prijzen. Vanwege het chiptekort zijn er veel minder auto's op voorraad dan normaal gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat prijzen van nieuwe auto's door dealers vaak steeds verder worden verhoogd, omdat auto's nu eenmaal schaars zijn. Op dat gebied heeft men nu de hand mogelijk wat overspeeld, want analisten melden volgens Autonews dat consumenten nu vanwege de hoge prijzen af beginnen te haken en wachten tot de prijzen weer zakken.

Er zijn geen gedetailleerde verkoopcijfers van alle merken over de maand augustus, al weten we wel dat Ford met een verkoopkrimp van dik 33 procent bovengemiddeld hard werd geraakt. Tegelijkertijd zijn er bij General Motors ook zorgen, aangezien dat concern de productie van de o-zo-belangrijke Chevrolet Silverado en aanverwante pick-ups volgende week stil moet leggen. Het chiptekort is uiteraard de boosdoener.