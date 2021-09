Altis XT: elektrische pick-up schiet op Tesla

Ford heeft de elektrische F-150 Lightning, Chevrolet en Ram komen met elektrische zustermodellen van respectievelijk de Silverado en 1500 en ook start-ups hebben elektrische pick-ups in het vat zitten. Een van die start-ups is Rivian, een veelbelovend bedrijf waarvan de R1T bijna productierijp is. Een andere start-up met grote ambities wat betreft elektrische pick-ups is Altis Motor Company. We kregen in 2019 voor het eerst lucht van Altis toen het bedrijf een digitale tekening van zijn beoogde elektrische werkpaard liet zien: de XT. Vandaag tilt Altis de XT Prototype op het podium, een meer productierijpe versie van de XT waarin we iets van de hoekigheid van de Tesla Cybertruck lijken waar te nemen.

Altis heeft de paar ronde vormen die op de in 2019 getoonde computertekening van de XT te zien waren weggeslepen. De XT Prototype is namelijk doorspekt met scherpe hoeken en strakke vouwen. Zo excessief als de Tesla Cybertruck is de XT Prototype echter niet vormgegeven. Altis Motor Company belooft dat zijn XT écht een werkpaard is en slingert daarbij indrukwekkende cijfers de wereld in. Zo moet de XT ruim 800 kilometer ver kunnen komen op een volle accu, met een capaciteit van maar liefst ruim 250 kWh. Ook moet de XT volgens Altis tot bijna 16.000 kilo kunnen trekken en heeft-ie een laadvermogen van zo'n 2.270 kilo.

Het gevaarte krijgt vier elektromotoren die samen meer dan 600 pk vermogen leveren. Daarmee lanceert de pick-up zich in 5 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Zijn topsnelheid: zo'n 200 km/h.

De XT is straks leverbaar als drie- en zeszitter. De zeszitter heeft een laadbak die net geen 2 meter lang is, de variant met drie zitplaatsen en dus een kortere cabine krijgt een laadbak van bijna 2,5 meter. Altis belooft ook de aanwezigheid van een frunk - bagageruimte in de neus - met een inhoud van zo'n 525 liter. Om het nog mooier te maken, belooft Altis dat een leeg accupakket van de XT in 15 minuten weer helemaal is vol te laden.