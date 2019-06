Alpine teast nieuwe versie A110

Alpine heeft op z’n Twitterpagina een drietal mysterieuze foto’s geplaatst. De blauwe container die erop prijkt, lijkt een nieuwe versie van de A110 te verhullen en de kans dat die trager is dan de reeds bestaande variant, is natuurlijk klein.

De Alpine A110 wordt sinds zijn introductie alom geprezen en lijkt iedereen die ‘m rijdt of ziet enthousiast te maken. Tegelijkertijd is de auto alweer sinds begin 2017 onder ons en dan is het niet gek als een fabrikant probeert de aandacht vast te houden door het toevoegen van nieuwe varianten.

In het geval van de Alpine A110 hoeft dat niet moeilijk te zijn. De uiterst vermakelijke auto deelt z’n 1.8-turboblok namelijk met de Renault Mégane RS. In de Mégane is het blok met 280 pk en 390 Nm echter krachtiger dan in de A110, waar-ie tot 252 pk en 320 Nm komt. Simpelweg de software van de RS toepassen lijkt dus genoeg om tot een interessante versie van de A110 te komen.

De kans dat Alpine meteen voor de software van de Mégane RS Trophy gaat, lijkt echter groter. In de Trophy levert dezelfde 1.8 maar liefst 300 pk en 420 Nm, wat met een wagengewicht van zo’n 1.100 kg toch voor aansprekende prestaties moet zorgen. De reguliere A110 knalt al in 4,5 tel van 0 naar 100 km/h, dus een tijd van rond de 4 tellen lijkt in het 300 pk-scenario aannemelijk.