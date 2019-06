Alpine A110S onthuld

Vanmorgen toonden we al teaserplaten van een nieuwe Alpine A110, nu hebben we het echte beeld én alle details van wat het nieuwe topmodel uit Dieppe gaat worden. Dit is de Alpine A110S.

Het belangrijkste nieuws van de toevoeging van de letter S aan de Alpine A110 is de toevoeging van 40 pk, waarmee de auto aan 292 pk komt. Dat vermogen komt uit hetzelfde 1,8-liter viercilinder blok, maar dan met 0,4 bar extra turbodruk. Het piekt bij 6.400 toeren en dat is 400 hoger dan in de gewone A110. Het maximum koppel van 320 Nm levert het tussen 2.000 en 6.400 tpm en ook dat is meer (1.400 tpm) dan de standaard A110. Hierdoor nodigt de S uit tot hoogtoeriger rijden. Om dat alles ook in de bochten onder controle te houden heeft de A110S een elektronisch sperdiffentieel. De Michelins Pilot Sport 4 zijn voor 215 mm en achter 245 mm breed. Ook ligt de A110S 4 mm dichter bij het asfalt teneinde het zwaartepunt te verlagen.

Waar de A110 in normale trim 4,3 kg per pk op de schaal brengt, hoeft elke pk in de A110S maar 3,8 kg mee te zeulen, zodat hij in 4,4 seconden naar de 100 km/h gaat. De topsnelheid is 260 km/h. De 320 mm remschijven die in de gewone A110 optioneel zijn, zitten standaard op de A110S en worden geknepen door Brembo-remklauwen. De veren zijn 50 procent stijver en ook de dempers en aanslagrubbers zijn aangepast. De stabilisatorstangen zijn zelfs dubbel zo stijf. De elektronische stabiliteitscontrole is aangepast, met name in de Track-modus, en kan ook volledig uit.

Natuurlijk wil het oog ook wat voor die S en de (nog onbekende) meerprijs. Zo heeft hij speciale (GT Race genaamde) wielen, oranje remklauwen, zwarte Alpine-belettering en - tegen meerprijs - een uitsluitend aan de A110S voorbehouden matgrijze kleur, Gris Tonnere genaamd. Vanbinnen zijn de blauwe stiksels vervangen door oranje en de sportstoelen, die slechts 13,1 kg wegen, komen uit de catalogus van Sabelt. Leuke dingen om aan te vinken zijn onder meer gesmede lichtmetalen wielen van Fuchs, koolstofvezel afwering van de Sabelts en een koolstofvezel dak waarmee je het gewicht nog eens 1,9 kg omlaag brengt. Standaard zijn onder meer een Focal-audiosysteem en parkeersensoren voor en achter.

De Alpine A110S wordt eind van dit jaar leverbaar, de prijs is nog niet bekend.