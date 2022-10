Alpine A110 R stapje sneller dan huidige topversie

Alpine trekt deze week het doek van een nieuwe versie van de A110. De Alpine A110 R belooft de bestaande A110's op enkele fronten voorbij te streven, nu weten we dat het in elk geval een snellere sprinter is.

In een tijd waarin de autowereld wordt gedomineerd door cross-overs, elektrische nieuwkomers en steeds meer snufjes voor semi-autonoom rijden is de Alpine A110 een heerlijke uitzondering. De sportieve coupé met middenmotor en achterwielaandrijving is van zichzelf al niet te versmaden voor sommigen, maar Alpine vindt dat het nog wel wat leuker mag. Daarom komt het met de extremere R-versie, die later deze week onthuld wordt. We kregen onlangs al een voorproefje en nu schotelt Alpine nog wat meer informatie voor.

De Alpine A110 R wordt lichter, scherper en krijgt aerodynamische extra's, onder meer goed voor een snellere sprint van 0 naar 100 km/h. Alpine meldt namelijk alvast dat de A110 R die sprint in slechts 3,9 seconden klaart. Dat is 0,3 seconden sneller dan de nu nog snelste A110, de A110 S. Of dat te danken is aan meer vermogen voor de 1.8 turbomotor of dat het door onder meer de gewichtsreductie komt, is nog even afwachten. In de A110 S en A110 GT levert die krachtbron 300 pk, in de reguliere A110 252 pk. De topsnelheid van de Alpine A110 R ligt met 285 km/h ook hoger. De A110 GT en A110 S halen 260 km/h, de instapper 250 km/h.