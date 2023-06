Alpine A110 R Le Mans: één voor elk jaar

Komend weekend is het weer zover, dan vindt de 24 uur van Le Mans plaats. Het is de 91e editie en nou is dat niet zo bijzonder, maar het is wel mooi 100 jaar geleden dat befaamde race voor het eerst werd georganiseerd. Dat kan Alpine, dat zelf volgend jaar met een LMDh-hypercar meedoet, natuurlijk niet ongemerkt aan zich voorbij laten gaan. Het is immers een Frans feestje en daaraan doet Alpine maar wat graag mee.

Alpine komt, zeker niet voor het eerst, met een speciale A110. Niet zomaar van een A110, maar van topversie A110 R. Die krijgt een speciale wit-blauwe kleurstelling, wat volgens het merk perfect past bij Le Mans. Van voren tot achteren is er een dubbele blauwe streep over de auto getrokken en ook op de achterspoiler en de wielen zit een blauw randje. Uiteraard herinneren enkele Le Mans-badges je er verder aan waaraan deze A110 R zijn bestaansrecht verdient. In het interieur tref je die ook, samen met een plaatje op de middentunnel waarop staat met welk exemplaar je op pad bent. Er worden er immers maar 100 van gemaakt, één voor elk jaar sinds de eerste 24 uur van Le Mans dus.

Technisch blijft het grotendeels bij hetzelfde, je hebt in de Alpine A110 R normaliter al weinig reden om meer te willen. In slechts 3,9 seconden speer je ermee van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid ligt op 285 km/h. De prijs van de Alpine A110 R Le Mans is al net zo indrukwekkend: €140.000 is de Franse prijs. Dat is dik €20.000 meer dan de reguliere Alpine A110 R hier in Nederland kost.