Alpine A110 fijngeslepen: tot 300 pk sterk

Het is al weer vier jaar geleden dat de Alpine de A110 terugbracht. Die sportieve en met retrodesign overgoten sportcoupé werd in diverse smaken geleverd. Het leveringsgamma omvatte onder andere de 252 pk sterke Pure, Legende en de 292 pk krachtige A110 S. He A110-aanbod ziet er straks net even anders uit.

Het leveringsgamma van de Alpine A110 start met de simpelweg 'A110' geheten basisversie. Die heeft de bekende 252 pk en 320 Nm sterke geblazen 1.8 achter de voorstoelen liggen waarmee de pretmachine zich in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h weet te lanceren. Alle Alpines A110 hebben een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De Alpine A110 S is opnieuw de koning van het A110-gamma, maar is voortaan krachtiger. De hitsige 1.8 stampt er in die versie namelijk 300 pk en 340 Nm uit, 8 pk en 20 Nm meer dan voorheen. De 1.8 levert die 300 pk's bij 6.300 tpm, het maximum koppel komt vrij bij 2.400 tpm. Die toerentallen liggen hoger dan voorheen. De A110 S schiet in 3,7 tellen naar de 100 km/h. Wie de optionele semi-slicks van Michelin laat monteren en de Aero Kit bestelt, moet met de A110 S een topsnelheid van 275 km/h kunnen halen. Die Aero Kit bevat onder meer een heftig ogende achterspoiler. De S-versie heeft standaard een sportonderstel, extra potente Brembo-remmen, een aangepast uitlaatsysteem en heeft een met microvezel en oranje stiksels afgewerkt interieur waarin we onder meer Sabelt-sportstoelen waarnemen. Ook zijn oranje gordels en de mogelijkheid om racegordels te monteren voorbehouden aan de S-versie. Nieuw is overigens een two tone-kleurstelling waarbij lakkleur Fire Orange wordt gecombineerd met een zwart dak.

De derde versie is de A110 GT, een versie die het gat tussen de A110 en A110 S opvult. Ook deze smaak heeft de tot 300 pk opgeschroefde 1.8, maar is door het ontbreken van het sportonderstel van de S-versie en diens bodykit een minder ruig ingestelde tussenversie. Een echte GT dus. De GT heeft standaard met bruin of zwart leer beklede comfortstoelen en heeft onder meer standaard Park Assist.

Nieuw voor alle A110's is het infotainmentsysteem met 7-inch display. Het systeem kan met zowel Apple CarPlay als Android Auto overweg en kan over the air firmware-updates ontvangen. De vernieuwde Alpine A110 is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van €68.990.