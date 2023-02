Alpina B5 GT: 5 stuks naar Nederland, vanaf ruim 2 ton

Wie in de markt is voor de producten van Alpina, kan in Nederland bij Dusseldorp terecht. In de vorm van de B5 biedt Alpina voor €184.580 een 621 pk en uiterst luxueus alternatief aan voor de BMW M5. Onlangs presenteerde Alpina de B5 GT, een extra heftige variant van de Alpina B5 waar logischerwijs ook een hoger prijskaartje aan hangt.

De Alpina B5 GT wordt in een oplage van 250 stuks gebouwd en daar komen er slechts 5 van naar Nederland. Zijn vanafprijs is met €211.118 dan ook niet mals. Voor die ruime 2 ton drukt Alpina je de sleutels in handen van de sterkste auto die het ooit heeft gemaakt. De B5 GT heet een 634 pk en 850 Nm sterke 4.4 V8 met twee turbo's waarmee de luxueuze sportsedan in slechts 3,4 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h beukt. Z'n topsnelheid: 330 km/h.

Vanbuiten herken je de Alpina B5 GT natuurlijk aan zijn Alpina-typerende spaakwielen die in het geval van de B5 GT 20-inch meten. Daarbij heeft de B5 GT in tegenstelling tot de B5 geen chroomkleurige, maar zwarte uiterlijke accenten. Uiteraard kun je het hele interieur tot in de kleinste details aan je wensen laten aanpassen. Hier lees je alles over de Alpina B5 GT.