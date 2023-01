Alpina B5 GT onthuld: grensverleggend sterk en snel

Wie in de markt is voor een beresterke BMW 5-serie maar geen zin heeft in een M55oi of M5, kan aankloppen bij Alpina. De gelauwerde BMW-tuner, die tegenwoordig ook onderdeel is van BMW, heeft daarvoor de B5 in zijn aanbod. Met die 631 pk sterke versie heb je al weinig reden tot klagen, maar het kan nog gekker. Dat bewijst Alpina nu met de B5 GT. Die verlegt niet alleen de grenzen van de Alpina B5, maar van Alpina in het algemeen. Het is namelijk de sterkste auto die het ooit in productie nam.

Het kloppend hart van de Alpina B5 GT is, net als bij de B5, de biturbo 4,4-liter V8 die ook in de M550i en M5 ligt. In de Alpina B5 GT stampt dat blok maar liefst 635 pk en 850 Nm naar alle vier de wielen. Dat is meer dan de V8 in de BMW M5 Competition levert. Het is genoeg om de Alpina B5 GT als Sedan in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h te schieten. Als Touring doet-ie er 3,6 seconden over. Nog indrukwekkender is de topsnelheid: die ligt bij de Alpina B5 GT Sedan op 330 km/h en bij de Touring op 322 km/h. Volgens Alpina is de B5 GT daarmee 'mogelijk de snelste productiesedan en -Touring ter wereld'. Indrukwekkend. De vermogensgroei is volgens Alpina behaald door aanpassingen aan de luchtinlaat, motorsoftware en turbodruk. Schakelen gaat overigens met een achttraps automaat van ZF en dikke Brembo-remschijven (voor 15,5 inch groot, achter 15,7 inch) brengen het geweld weer tot bedaren.

Alpina houdt ondanks die indrukwekkende cijfers het uiterlijk van de B5 GT betrekkelijk bescheiden. Zo zijn we het van de heren en dames uit Buchloe gewend. Het meest in het oog springende verschil met de 'reguliere' B5 is dat de B5 GT geen verchroomde maar zwarte accenten heeft. Ook spotten we hier en daar wat extra maar bescheiden vleugeltjes op het bumperwerk en staat de auto op nieuw 20-inch lichtmetaal. Er komen zes speciaal voor de Alpine B5 GT gereserveerde lakkleuren beschikbaar. In het interieur word je standaard verwelkomd door Nappaleer, optioneel door Merino-leer dat in diverse kleuren beschikbaar is. Je kunt ook nog uit andere leersoorten kiezen en (in beperkte oplage) speciale extra sportieve stoelen met een combinatie van 'Dakota'-leer- en Alcantara-bekleding bestellen.

Wie enthousiast is geworden, mag zich uiteraard opmaken voor een niet al te malse financiële transactie. In Duitsland gaat de Alpina B5 GT minstens €145.000 kosten als sedan. De Alpina B5 GT Touring is met een kale vanafprijs van €148.500 nog even €3.000 duurder. Ook moet je er mogelijk snel bij zijn: er komen namelijk maar 250 exemplaren van. De levering begint waarschijnlijk in juli van dit jaar.