Alpina B4 Gran Coupé: unieke aanvulling op M-aanbod

Alpina neemt de 4-serie Gran Coupé onder handen en onthult de B4 Gran Coupé, waarmee de fabrikant uit Buchloe meteen in een nog niet opgevulde niche springt. BMW M waagde zich immers niet aan de vierdeurs coupé. Voor wie het Alpina een beetje kent, liggen de aanpassingen in de lijn der verwachting.

In het gamma van de 4-serie heeft BMW M de M4 coupé en M4 cabrio. Een absolute topversie van de 4-serie Gran Coupé bleef uit. Alpina springt in dat gat met de B4 Gran Coupé en laat de 4-serie coupé ongemoeid, waardoor de twee elkaar in ieder geval niet bijten. De Alpina B4 Gran Coupé is allereerst te herkennen aan zijn aangepaste voorbumper met Alpina-letters onder de grille. Voor wie hoop had dat Alpina de controversiële grille van BMW zou schrappen, komt het misschien als een teleurstelling dat die nog steeds aanwezig is. Aan de zijkant dikte Alpina de auto iets aan met subtiele zijskirts en onder de achterbumper zit een diffuser met vier uitlaten. Een bescheiden spoilerlip op de kofferbak maakt het af. Rollen doet de Alpina B4 Gran Coupé op 20-inch wielen met het kenmerkende multispaaks-design van Alpina.

In het interieur brengt Alpina een hoop exclusief leer aan, maar verder zijn de aanpassingen beperkt tot een Alpina-logo op het stuurwiel en een digitaal dashboard met een Alpina-sausje eroverheen. Op de middenconsole zit een plaquette met daarop het productienummer van de specifieke auto.

Onder de kap ligt een 3.0 zes-in-lijn, maar met 495 pk levert hij meer vermogen dan de 462 pk van de huidige B3, maar reken maar dat ook de B3 op korte termijn die krachtkuur krijgt. Het koppel komt uit op 730 Nm. Deze specificaties maken dat hij qua pk's net onder de 510 pk sterke M3 Competition uitkomt, maar hem qua koppel met 80 Nm de baas is. Dankzij de xDrive-vierwielaandrijving knal je in 3,7 seconden naar de 100 km/h en stoom je door tot een topsnelheid van 301 km/h. Verder heeft Alpina het weggedrag op een positieve manier proberen te beïnvloeden door een negatief camber van 1,25 graden op de voorwielen in combinatie met speciaal ontwikkelde stabilisatorstangen. Ook de vering en demping is onder handen genomen. Bij de Alpina B5 waren we daar zeer over te spreken, dus we zijn natuurlijk benieuwd hoe dat bij de B4 uitpakt.

De Alpina B4 staat in Duitsland op de prijslijst vanaf €91.800. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar ga er maar vanuit dat die ver boven de ton zullen uittorenen.