Alpina laat stukje B4 Gran Coupé zien

Het is voor het eerst dat Alpina aan de slag gaat met de 4-serie Gran Coupé. Eerder bracht Alpina de B4 namelijk alleen als coupé en cabrio op de markt. Op de afbeelding is nog niet heel veel van de B4 Gran Coupé te zien. De auto in kwestie is in ieder geval uitgevoerd in een klassieke Alpina-kleurstelling: blauw met een goudkleurige striping op de zijkant. Eén subtiele aanpassing is in ieder geval al wel zichtbaar: de spoilerlip op de kofferbak. Verwacht verder de typische Alpina-kenmerken als een gewijzigde voorbumper, multispaak-wielen en vier uitlaateindstukken achter.

Onder de kap van de B4 Gran Coupé komt naar verwachting dezelfde aandrijflijn als de B3 te liggen: een 463 pk en 700 Nm sterke geblazen 3.0 zes-in-lijn die zijn vermogen met xDrive naar alle vier de wielen dirigeert. Met dat vermogen knalt de B4 Gran Coupé op de Autobahn naar de 300 km/h. Aangezien BMW zelf geen M4 Gran Coupé maakt, vormt de Alpina een mooie aanvulling op het reeds bestaande aanbod uit München.

Bij de teaserafbeelding zegt Alpina: 'Born and made in Buchloe!'. Buchloe, een plaats nabij München, is nu nog de thuisstad van Alpina. Dat gaat op termijn echter veranderen, want de fabrikant is officieel ingelijfd door BMW. Tot 2025 blijft Alpina op de huidige manier auto's aanpassen en verkopen, maar daarna verhuist Alpina dichter naar BMW toe en wordt de productie deel van BMW's portfolio.