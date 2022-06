Alpina D4 S Gran Coupé: uitstervend ras

Diesel raakt in ons deel van de wereld steeds meer uit de gratie. Er zijn steeds meer nieuwe modellen die het zelfs al helemaal zonder dieselmotoren op de bestellijst moeten stellen. De BMW 4-serie hoort daar niet bij. Alpina komt nu met een dieselbeul in de vorm van de D4 S Gran Coupé.

Bij BMW kun je nog altijd gewoon aankloppen voor beresterke dieselmotoren. Bij de 4-serie is de crème de la crème op dat gebied de M440d. Die variant is er echter alleen voor de 4-serie Coupé, maar gelukkig komt Alpina nu met de D4 S Gran Coupé. In navolging van de eerder dit jaar onthulde Alpina B4 Gran Coupé is er nu dus ook een dieselalternatief voor wie bij BMW nog niet helemaal vindt wat hij zoekt.

De Alpina D4 S Gran Coupé is een slag minder sterk dan de Alpina B4 Gran Coupé, als het aankomt op pk's, althans. De 3.0 benzine-zes-in-lijn in de B4 levert namelijk 495 pk, de even grote zelfontbrander van de D4 S is goed voor 355 pk. Wat betreft koppel staat de D4 S Gran Coupé echter op gelijke hoogte met de B4 Gran Coupé. Dat is namelijk maximaal 730 Nm. De Alpina D4 S Gran Coupé is bovendien 15 pk en 30 Nm sterker dan de BMW 4-serie Coupé M440d. In slechts 4,8 seconden sprint de vierwielaangedreven dieselbeul van 0 naar 100 km/h, waarmee hij slechts 0,2 seconden toegeeft op de M44od. De topsnelheid van de Alpina ligt hoger: 270 km/h in plaats van 250 km/h.

Vanzelfsprekend is de Alpina D4 S Gran Coupé direct herkenbaar als Alpina. Dat betekent dat je onder meer overal Alpina-logo's treft waar normaal een BMW-embleem zit, net onder de grille staat Alpina uitgeschreven op de neus, er is meer bumperwerk in carrosseriekleur meegespoten én uiteraard staat de D4 S Gran Coupé op kenmerkende Alpina-wielen. 20-inch exemplaren in dit geval, waarbij de velgen volgens Alpina slechts 12 kilo per stuk wegen. Het rubber eromheen komt uit Italië: de Alpina D4 S Gran Coupé staat standaard op Pirelli P Zero's.

In het interieur zijn er ook subtiele Alpina-kenmerken. Zo zijn de met leer beklede stoelen op diverse plekken voorzien van Alpina-logo's, tref je de merknaam ook op de schakelflippers en zit er op de middentunnel een rvs-badge met daarop het bouwnummer. Alpina begint de levering van de D4 S Gran Coupé in september en hangt er in thuisland Duitsland een prijskaartje van €79.900 aan. Reken maar dat het in Nederland een klap meer gaat kosten, want zo'n dieselknaller is hier met een torenhoge bpm-aanslag flink de klos.