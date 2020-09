Alles weten over EV's? AutoWeek legt het je uit!

Nog iets meer dan een week en dan vindt op Circuit Zandvoort de EV Experience plaats. AutoWeek-redacteur Cornelis Kit is van de partij om je van alles uit te leggen over elektrisch rijden en de aanschaf of lease van elektrische auto's.

Het eerste weekend van oktober vindt er een driedaags evenement plaats op Circuit Zandvoort dat helemaal in het teken staat van elektrisch rijden. Je kunt er met EV's rijden over het vernieuwde circuit, workshops volgen en op allerlei andere manieren ontdekken wat er allemaal gebeurt op dit gebied. Aan het einde van de dag weet je waarschijnlijk alles over elektrisch rijden, zeker als je even bij AutoWeek-redacteur Cornelis Kit langs bent geweest. Cornelis, onder meer bekend van de videoserie 'Cornelis Schetst', is van de partij. Hij zal onder meer op diezelfde begrijpelijke wijze technische zaken rond elektrisch rijden uitleggen. Waar moet je op letten als je een elektrische auto overweegt? Cornelis verlicht je. Je kunt drie keer per dag dit live 'college' van Cornelis volgen, om 12:00, 14:00 en 14:30 in de Red Bull Lounge.

Zoals gezegd zijn er nog tal van andere zaken te beleven. Denk daarbij aan proefritten in diverse EV's, het ervaren van autonoom rijden, een congres over de toekomst van waterstof en nog veel meer. De EV Experience is geopend op 2, 3 en 4 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. Kaarten kosten € 35 (kinderen tot 16 jaar € 8,70) en zijn hier te reserveren. Op die website vind je trouwens ook meer informatie over de activiteiten en exposanten.

Vast in de stemming komen? Cornelis heeft al heel wat geschetst. Word wijzer op autoweek.nl/autotechniek.