Alleen de roestduivel kan de Toyota Land Cruiser GX J6 stoppen

Met de aankondiging van de nieuwe Toyota Land Cruiser is het interessant terug te blikken op de vele versies van dat model uit het verleden. Helemaal omdat de nieuwe vol retro-elementen zit. We pikken de J6 eruit, de grote Land Cruiser van de jaren 80.

In onze contreien is een klassieke Land Cruiser best een bijzondere aanblik, aangezien er indertijd maar weinig exemplaren van Toyota’s fullsize ­terreinwagen op Europese bodem zijn geland. Dat neemt niet weg dat deze auto zich op alle continenten thuis voelt. Kenners hebben het vol respect over 'de Zes’, als ze een grote Land Cruiser van deze generatie (1980 tot 1989) in het wild tegenkomen. De nieuwe generatie van de grote Station Wagon had ooit als taak om de J5 – die na dertien jaar productietijd grijze slapen had gekregen – af te lossen.

Deze Land Cruiser als antwoord op Wagoneer en Range Rover

Ook hadden Toyota-dealers na meer dan 900.000 ge­produceerde terreinwagens eindelijk een wapen in ­handen om het hogere segment mee aan te vallen. Met name op de Amerikaanse markt verdienden de concurrenten serieus geld met hun deftige statussymbolen als de Jeep Wagoneer en de Range Rover, en daar wilde Toyota uiteraard een graantje van meepikken. De nieuwe J6 sloeg in als een bom, want ­kopers ­konden op een bijzonder comfortabele wijze van meer dan dertig jaar 4x4-knowhow genieten in Toyota’s eerste luxueuze offroader.

Anno 2023 ­fungeert de J6 niet zozeer als luxueus slagschip, het is bovenal een stoer statement in onze hedendaagse wegwerpmaatschappij. Een kilometerstand van 600.000, 700.000 of zelfs 800.000 is geen enkel probleem voor de diehard Land Cruiser-rijders. Nuchter gezien is dit apparaat eigenlijk veel te groot voor het hedendaagse verkeersbeeld, maar dat maakt hem niet minder fascinerend. Feitelijk heeft deze auto maar één vijand: de roestduivel. Zolang die niet de overhand krijgt, rijdt een Land Cruiser vermoedelijk net zo lang op deze aarde rond tot de fossiele brandstoffen opraken. Natuurlijk hebben maar weinig mensen in ons land een auto met zulke indrukwekkende terreincapaciteiten nodig als de ­aloude J6, maar de vriendelijke oogopslag van deze reus weet niettemin menigeen te verleiden. En sowieso, je mag jezelf af en toe best eens verwennen.



Ook meer dan drie decennia nadat de productieband in 1989 werd stopgezet, blijft de J6 een onneembare burcht op wielen. Zijn onverwoestbare techniek en zijn autoritaire uitstraling blijven tot de verbeelding spreken. Het gemoderniseerde design met zijn streng geometrische vormen werd intern bij Toyota als ­revolutie beschouwd: voor het eerst in de model­geschiedenis had een Land Cruiser geen vrijstaande spatborden meer, hij benadrukte zijn robuustheid met een massieve carrosserie en enigszins opbollende voorspatborden. Qua techniek werd daarentegen net als bij de tot 1967 gebouwde voorganger J5 het principe ‘geen experimenten’ gehanteerd. De lay-out met massief ladderchassis en bladveren in combinatie met starre assen vormde de basis voor de goede terreineigenschappen, die tot de dag van vandaag ­indrukwekkend zijn.

Ook de motor van de J6 is voor geen kleintje vervaard: onder de motorkap liggen ­alleen dikke zescilindermotoren, met keuze uit een onverwoestbare benzinemotor en een verrassend zuinige dieselmotor. Het uitgedokterde aandrijfconcept bestaat uit een achterwielaangedreven platform met inschakelbare vierwielaandrijving, handmatige vrijloopnaven en een lage gearing. Ook waren tegen meerprijs twee sperdifferentiëlen beschikbaar.

Gevoelsmatig leek de Land Cruiser – die afhankelijk van de markt als vijf- tot tienzitter werd geleverd – ooit enorm groot, groter nog dan de buitenmaten op papier onderstrepen. Zo is hij 4,68 meter lang (inclusief lier en grote bumper een slordige vijf meter), de breedte bedraagt minstens 1,80 meter en afhankelijk van de gemonteerde banden en het soort dak is de hoogte 1,79 tot 2,18 meter. Al net zo indrukwekkend: het maximale bagageruimtevolume van 2.760 liter. Vanuit hedendaags oogpunt beschouwd verenigt de Japanse youngtimer het beste van twee werelden: het is net zo’n doordouwer als zijn voorgangers, maar tegelijkertijd weet hij verwende bestuurders van moderne auto’s te plezieren met zijn comfort.

Minder deftig, wel een indrukwekkender uithoudingsvermogen

De grote Land Cruiser bouwde zijn reputatie niet op met een deftige uitstraling zoals de concurrentie, hij maakt vooral indruk met zijn schier eindeloze uit­houdingsvermogen. En als er personen met hun ­bagage op een veilige en betrouwbare wijze door de Afrikaanse wildernis, woestijn of sneeuw moeten worden vervoerd, dan is de J6 nog altijd de eerste keuze voor offroad-professionals. Of ze nu in IJsland wonen of in Tanzania.

Dat de stoere Toyota een cultstatus heeft zien we overigens aan de prijzen. Hier staat een heel net exemplaar met een mooie kilometerstand. Kan nog decennia mee zo te zien. Voor deze betaal je iets meer, de kilometerstand is wel hoger.

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn

Cilinderinhoud 4.230 cc

Vermogen 88 kW/120 pk bij 3.600 tpm

Koppel 275 Nm bij 1.600 tpm

Verbruik 15 l/100 km

Aandrijving vierwielaandrijving, handgeschakeld

Afmetingen(l/b/h) 4.675/1.800/1.785-2.180 mm

Gewicht 1.895 kg

Topsnelheid 140 km/h

0-100 km/h n.b.



Dit item over de Toyota Land Cruiser J6 is eerder gepubliceerd in AutoWeek Classics 11 2018