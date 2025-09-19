De Toyota Land Cruiser is er voor het eerst als mild-hybride. Je zou denken dat de elektrohulp de emissie en daarmee de bpm en dus prijzen van de Toyota Land Cruiser drukt. Het tegenovergestelde is waar. De mild-hybride Land Cruiser is namelijk duizenden euro's duurder dan de varianten die hij vervangt.

Hoewel Toyota in Europa van al zijn personenauto's op zijn minst hybride en vaak zelfs ook plug-in hybride varianten levert, moest de ruige Toyota Land Cruiser het tot op heden zonder enige vorm van elektrificatie doen. Terreinbroertje Toyota Hilux kreeg vorig jaar een mild-hybride dieselmotor en nu krijgt ook de Toyota Land Cruiser de beschikking over een stevige dieselmotor met elektrohulp. Die mild-hybride dieselmotor levert de Toyota Land Cruiser echter geen lagere prijzen op. Sterker nog: hij wordt duizenden euro's duurder.

De medio dit jaar aangekondigde mild-hybride Toyota Land Cruiser heeft een vanafprijs van €182.495. Voor dat geld krijg je de personenautoversie met vijf zitplaatsen, uitgevoerd als Navigator. Daarmee is de Land Cruiser met mild-hybride 2.8 dieselmotor €4.640 duurder dan de gelijk uitgevoerde variant die hij vervangt. Een stap hoger staat de Professional-uitvoering. Die kost je €195.495 en is zelfs €8.640 duurder dan de variant die hij de prijslijst uitduwt. De Toyota Land Cruiser is er ook weer met zeven zitplekken. In dat geval heb je weinig te kiezen, de zevenzits Land Cruiser is er alleen als Professional en kost €197.495. Dat is bijna 6 mille meer dan eerder.

Ook bedrijfswagenversie Toyota Land Cruiser Van krijgt de beschikking over de mild-hybride 2.8 dieselmotor. Die is er als Navigator (€88.285) en als Professional (€97.783). Let wel: dit is exclusief btw. De Land Cruiser Van Navigator is €2.400 duurder dan voorheen, voor de Professional moet je €5.400 meer dan eerder meebrengen naar de Toyota-dealer.

De mild-hybride 2.8 viercilinder dieselmotor heet voluit 2.8 D-4D Hybrid 48V en is 205 pk en 500 Nm sterk. De mild-hybride extraatjes leveren tot 16 pk en 65 Nm. Schakelen gaat met de bekende achttraps automaat. Ongeacht de gekozen uitvoering bereikt de mild-hybride Toyota Land Cruiser vanuit stilstand in 12,3 seconden een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 175 km/h.