Alle prijzen Mazda CX-30 bekend

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: met die 180 pk sterke benzine-zelfontbrander kost de CX-30 minimaal € 32.990. Daarmee is het verschil tussen deze versie en de 122 pk tellende reguliere variant wat groter dan bij de Mazda 3, waar de Skyactiv-X een meerprijs van nog geen duizend euro heeft. Beide 2.0-benzinemotoren worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, een automaat kost in beide gevallen twee mille meer.

Wie die Skyactiv-X-motor (nog) niet aandurft, kan voor een laag verbruik ook terecht bij een dieselversie. Die Skyactiv-D 116 vergt wel een forse meerprijs en is er vanaf € 35.740. Een automaat is hier een bijzonder prijzige optie: wie niet wil schakelen, is € 3.400 meer kwijt.

De instapversie van de CX-30 heet simpelweg CX-30 en zit zoals we van het merk gewend zijn al lekker in de spullen. Ledkoplampen, een head-up display, navigatie, adaptieve cruisecontrol en een reeks (andere) veiligheidssystemen zijn allemaal standaard. De Comfort-versie is er vanaf € 31.740 (122 pk) en voegt onder meer een elektrische achterklep, stoelverwarming en automatische klimaatregeling toe. De topversie heet toepasselijk Luxury en krijgt standaard adaptieve ledlampen, details in pianozwart, leer en een Bose-audiosysteem mee.

Wie vierwielaandrijving wenst, is aangewezen op de Skyactiv-X in Luxury-trim. De 4WD-versie kost € 38.990 in handgeschakelde- en € 40.990 in automatische vorm.

De CX-30 staat tussen de CX-3 en de CX-5 in het crossover-gamma van Mazda. De auto heet geen CX-4 omdat er in China al een Mazda is met die naam.