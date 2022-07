Alieno Unum: tot 5.221 pk aan holle termen

Even terugspoelen naar 2018, toen we voor het eerst hoorden van Alieno. Het is een in Bulgarije gevestigd bedrijf dat met de Arcanum een met Lamborghini-details overladen hypercar presenteerde met een 5.221 pk sterke aandrijflijn. Dankzij - en dit zijn de woorden van Alieno - 'buitenaardse techniek uit de toekomst' moest het gevaarte een topsnelheid van zo'n 490 km/h kunnen halen. Inmiddels zijn we vier jaar verder en nog voordat we ooit een Arcanum in het echt hebben gezien is hier het tweede model: de Unum.

De Unum is een, uhm, net zo'n maffe verschijning als zijn voorganger. De auto heeft iets weg van een niet officieel gelicenseerde digitale incarnatie van een Lamborghini uit in een computerspel. Hij is rijkelijk voorzien van extreme spoilers, randjes, flipjes en flapjes. De Alieno Unum is er als The Heavenly Founder (THF) en als The Rocket Successor (TRS). Beide versies bestaan op papier als RP5, RP4, RP3 en RP2. Die letters staan voor Raw Power, het getal geeft de positionering van de aandrijflijn aan. De RP2 heeft 3 samen 2.610 pk en 4.440 Nm sterke elektromotoren en dat is ook nog eens de zwakste van het stel, Zo schopt de RP3 het tot 3.481 pk en 5.920 Nm, is de RP4 4.351 pk sterk en heeft het topmodel RP5 dankzij zes (!) elektromotoren een systeemvermogen van 5.221 pk en 8.880 Nm.

Elke RP moet op zijn beurt weer als STR (Street), TRC (Track) en als RCE (Race) op de markt komen. Die uitvoeringen verschillen met name op het gebied van aerodynamica van elkaar. De snelste variant moet een topsnelheid van 585 km/h kunnen halen. Alieno spreekt verder van 800v boordspanning en 180-kWh, 120-kWh en 60-kWh batterijen.

Het verschil tussen de Unum The Heavenly Founder (THF) en de The Rocket Successor (TRS)? Welnu: de TRS-versie heeft een Octopus Synergy System aan boord, een bizarre naam voor een systeem dat volgens Alieno bestaat uit een soort raketmotoren die onder hoge druk opgeslagen gas de lucht in jagen en de auto in bochten moeten bijsturen en ook in noodgevallen kunnen bijspringen.

Eén en ander klinkt als klinkklare automobiele onzin, maar Alieno beweert de Unum daadwerkelijk te gaan bouwen. De THF kost als RP2 €1,8 miljoen, de knotsgekke RP5-variant wisselt vanaf €2,7 miljoen van eigenaar. De TRS-varianten - met 'raketmotoren' - kosten afhankelijk van de gekozen RP-versie €3 miljoen tot €4,5 miljoen. De Arcanum is over de gehele linie €200.000 goedkoper, ook die is namelijk gewoon te bestellen. Aldus Alieno. Om de geloofwaardigheid van het bedrijf kracht bij te zetten, schotelt Alieno ons een reeks computertekeningen voor waarin de auto in allerlei omgevingen is te zien, al dan niet met kloppende verhoudingen of perspectieven. Op de mooiste platen zien we de auto op Spa-Francorchamps (foto 1) en op Mars (?, foto 2) in actie. Alieno heeft het ontwerp van de Unum echter wél bij het Europese patentbureau vastgelegd, dus wellicht hebben we toch te maken met meer dan een losse flodder.