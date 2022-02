Alfa Romeo presenteerde gisteren de langverwachte Tonale : een compacte SUV die in Nederland in eerste instantie alleen als mild- en plug-in hybride op de markt komt. De directie in Milaan overweegt echter ook andere varianten, die meerdere kanten op kunnen gaan.

Daniel Tiago Guzzafame, 'global product manager', bij Alfa Romeo, zegt tegenover het Australische Drive.com dat het merk momenteel de mogelijkheden voor aanvullende versies van de Tonale verkent. Daarbij suggereert hij onder meer dat Alfa Romeo een volledig elektrische variant van de Tonale overweegt. Het platform is daar volgens hem geschikt voor. "Als daar in deze voertuigcategorie vraag naar is, dan introduceren we zeker een volledig elektrisch model", aldus Guzzafame. "Wanneer we de elektrische wereld betreden, zal dat met iets relevants zijn", vervolgt hij. "Of dat voor de Tonale het geval is, zal de markt bepalen. Maar de strategie van het merk beweegt natuurlijk wel die richting op."

Gezien de populariteit van de elektrische Volvo XC40 P8, Audi Q4 e-tron en Mercedes-Benz EQA lijkt een Tonale met elektrische aandrijving geen overbodige luxe. Aan de andere kant van het spectrum laat Guzzafame doorschemeren dat Alfa Romeo speelt met de gedachte om een Tonale Quadrifoglio te introduceren. Ook daarover blijft hij nog vaag. "We hebben een paar alternatieven, zowel met verbrandingsmotor als elektrificatie. We willen wel dat het past bij het Quadrifoglio-embleem op de zijkant, maar het moet ook bij de markt passen." Wanneer hem wordt gevraagd of die Tonale Quadrifoglio dan puur elektrisch, hybride of geen van die twee wordt, ontwijkt hij de vraag met het volgende statement: "Waar we heen gaan is wat we voorheen hebben gezegd: de toekomst van Alfa Romeo is elektrisch."

De eventuele Tonale Quadrifoglio blijft dus vooralsnog in nevelen gehuld. In ieder geval zit er de komende jaren nog genoeg in het vat bij Alfa Romeo. Tot 2026 wil het merk naar verluidt elk jaar een nieuw model introduceren, een behoorlijke breuk met de radiostilte van de afgelopen jaren. Het eerstvolgende model wordt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk de Brennero, een SUV die onder de Tonale komt te staan en ook als volledig elektrische versie op de markt komt. Of een eventuele elektrische Tonale eerder is dan die Brennero, zal moeten blijken.