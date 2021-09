Ultieme Alfa Romeo Giulia's zijn uitverkocht

Slecht maar ergens ook mooi nieuws. Alfa Romeo meldt dat de complete serie Giulia's GTA en GTAm is uitverkocht. Dat betekent dat het merk in ongeveer een jaar tijd 500 stuks van de met Italiaans temperament doordrenkte sportsedans heeft verkocht.

In maart 2020 stelde Alfa Romeo met gepaste bravoure de Giulia GTA en GTAm aan de wereld voor. Zowel de Giulia GTA als GTAm waren extra potente en in elk opzicht naar een hoger plan getilde variaties op het al geslaagde Giulia Q-thema. De twee Giulia's GTA zouden samen in een oplage van slechts 500 stuks beschikbaar komen. Die zijn nu allemaal verkocht, meldt Alfa Romeo. Het aantal in Nederland verkochte Giulia's GTA is op twee handen te tellen, maar dat is gezien het kleine productieaantal én de heftige prijskaartjes van het tweetal weinig verrassend.

De 2.9 biturbo V6 die in de Giulia Q goed is voor 510 pk, stampte er in de GTA's maar liefst 540 pk uit. De GTA viel 100 kilo af ten opzichte van een reguliere Giulia Q, kreeg zowel voor als achter een 5 centimeter grotere spoorbreedte, een aangepast onderstel én een heftige bodykit. De Giulia GTAm ging nog even verder. Net als bij de Alfa Romeo Giulia GTA waren bij deze variant zaken als de motorkap, het dak, de voorbumper en delen van de stoelen uit koolstofvezel vervaardigd, maar voor verdere gewichtsreductie moest deze versie het zonder achterbank en fraai afgewerkte deurpanelen doen. Al kreeg je daar een rolkooi, een uitlaatsysteem van Akrapovič, een heftige achterspoiler en fanatiek verbrede achterste wielkasten voor terug.

Het is over en uit voor de Giulia's GTA, maar de Alfa Romeo Giulia Q blijft gewoon leverbaar.