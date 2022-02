Alfa Romeo C42: beter laat dan nooit

Alfa Romeo is het enige team dat pas na de wintertest in Barcelona zijn auto officieel onthult. De C42 was op de baan al te zien in een camouflage-livery, maar nu is de definitieve kleurstelling van de auto te zien en is ook het ontwerp beter te bewonderen.

Voor de livery riep Alfa Romeo - in feite nog steeds het Zwitserse Sauber - de hulp in van Centro Stile, de designstudio van Alfa Romeo. De auto is uitgevoerd in en combinatie van rood en wit, waarbij 'Alfa Romeo' in een historisch lettertype op de motorkap staat. Ook het groene klavertjevier is daar zichtbaar. Verder valt op dat de kappen van de nieuwe 18-inch wielen een tweekleurig design kregen waardoor het net lijkt alsof het gaat om wielen met spaken. Niet alle elementen van de C42 kregen een kleurtje: Alfa Romeo liet op de flanken en de voorvleugel van de auto de ruimte voor 'naakt' koolstofvezel.

Het ontwerp van de C42 bevat bepaalde elementen van andere auto's, maar is toch uniek. Zo lopen de sidepods naar achteren toe naar beneden af en taps toe, zoals bij onder meer AlphaTauri ook het geval is, maar heeft de Alfa wel de koelribben zoals de Aston Martin AMR22 en de Ferrari F1-75. Onder de motorkap van de C42 ligt een 1,6-liter V6 met hybride technologie van Ferrari. Hoe het aerodynamische ontwerp uit gaat pakken voor het team, zal moeten blijken. Tijdens de laatste testdag in Barcelona leek F1-debutant Guanyu Zhou behoorlijk te worstelen met de auto, al had de meer ervaren Valtteri Bottas beduidend minder problemen.

Bijzondere aanpak

Met de camouflage-livery tijdens de testdagen en een latere onthulling van de definitieve auto koos Alfa Romeo voor een opvallende strategie. Het spreekt voor zich dat teams niet willen dat hun aerodynamische ontwerp wordt gekopieerd , maar Alfa Romeo was vorig jaar met 13 punten in het constructeurskampioenschap nu niet bepaald het meest vooruitstrevende team op de grid. Andere teams deden er op hun beurt ook alles aan om te voorkomen dat hun ontwerpen gekopieerd zouden worden. Red Bull spant daarbij de kroon: de 'RB18' die het team liet zien tijdens de onthulling, was totaal anders dan de auto waarmee regerend wereldkampioen Max Verstappen op de eerste testdag op de baan verscheen.