Derde testdag F1: Meer problemen, Mercedes snelste

De laatste dag van de F1-wintertest in Barcelona is ten einde gekomen. Het was een enigszins rommelige dag, waarbij de rode vlag vaak wapperde wegens technische problemen, spins en crashes. Mercedes-AMG kwam vandaag als sterkste uit de bus, met een eerste tijd voor Lewis Hamilton en een tweede tijd voor George Russell. De beide Red Bulls zaten daar vlak achter.

Red Bull Racing verdeelde vandaag de taken in Barcelona. Max Verstappen nam de ochtendsessie voor zijn rekening, Sergio Perez mocht in de middag achter het stuur van de RB18 kruipen. De Nederlander zette in de ochtend de tweede tijd op de klok en was tevreden over zijn laatste testsessie in Spanje, ondanks het feit dat de wedstrijdleiding vijf keer met de rode vlag moest wapperen. Dat kwam onder meer door motorproblemen bij Alpine en Aston Martin, een crash van Pierre Gasly en twee spins van Alfa Romeo-nieuwkomer Guanyu Zhou.

Verstappen is na de eerste testdagen positief over zijn RB18, zo zegt hij op zijn eigen website Verstappen.com. "Er waren behoorlijk wat rode vlaggen, dus we konden niet ons hele programma afwerken. Maar alles werkte naar behoren en de auto voelde goed aan. We hebben voortgeborduurd op mijn eerste dag. Het was belangrijk om alles te checken, hier in Barcelona", aldus de Nederlander. Dat geeft volgens hem echter nog geen garanties voor de seizoensstart. "Het is positief dat de auto goed werkt en ik ben blij met de balans. Toch zal het anders zijn bij de testdagen in Bahrein en tegen de tijd dat we de eerste race rijden, zullen de auto’s weer anders zijn. Wij hebben ons gericht op het rijden van veel ronden en elk aspect van de auto onder de loep te nemen."

Tijdens de lunch werd de baan nat gemaakt voor de test met regenbanden. Dat zorgde voor de nodige verandering, maar na 90 minuten was de baan weer opgedroogd en konden de coureurs weer op slicks hun ronden doen. De middagsessie verliep verder rustig. Uiteindelijk wist Lewis Hamilton de snelste tijd op het bord te zetten met 1:19,138. Zijn teamgenoot George Russell was in de ochtend de snelste man op de baan met een tijd van 1:19,233. Sergio Perez klopte in de middag de tijd van Verstappen nog. Ook maakte hij met 68 rondjes net iets meer kilometers dan de Nederlander, die vandaag 59 rondjes aflegde. Hamilton was qua afstand echter de winnaar van de dag met 89 rondes, gevolgd door Williams-coureur Alexander Albon met 88 rondes en Ferrari-coureur Carlos Sainz met 86 rondes.

De rondetijden en het aantal afgelegde rondes per coureur van vandaag: